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Denúncias contra Sílvio Almeida

Janja publica foto com Anielle Franco em meio a denúncias de assédio

A denúncia chegou ao Palácio do Planalto, mas não foi levada adiante porque Anielle não a formalizou, sob a justificativa de que não queria prejudicar o governo
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

06 set 2024 às 10:35

Publicado em 06 de Setembro de 2024 às 10:35

Janja e Anielle. A Ministra teria sido assediada por Sílvio Almeida
Janja e Anielle. A Ministra teria sido assediada por Sílvio Almeida Crédito: reprodução/Instagram
A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, publicou na madrugada desta sexta-feira, 6, uma foto onde aparece beijando a testa da ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco. A publicação acontece em meio a denúncias contra o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, por supostos casos de assédio. Janja não acrescentou nenhuma legenda a imagem publicada no perfil do Instagram via stories.
Nesta quinta-feira, ONG Me Too Brasil, que lida com denúncias de assédio, divulgou nota informando que recebeu denúncias de assédio contra Silvio Almeida. A organização não apresentou provas nem deu detalhes das acusações feitas contra o ministro. Em nota e em vídeo que postou em rede social, Silvio Almeida diz que as denúncias são falsas e sem provas e que está sendo vítima de perseguição.
Anielle Franco, estaria entre as vítimas e, segundo o site Metrópoles, já havia se queixado para outras pessoas do governo sobre episódios de assédio por parte de Almeida. O Estadão/Broadcast apurou que integrantes da equipe de Lula foram informados, há cerca de três meses, da acusação da ministra. A denúncia chegou ao Palácio do Planalto, mas não foi levada adiante porque Anielle não a formalizou, sob a justificativa de que não queria prejudicar o governo.
Após a divulgação das denúncias, o governo convocou Almeida para prestar esclarecimentos sobre a situação e disse que irá encaminhar ofício à CGU e ao Ministério Público admitindo a "gravidade das denúncias". Já Anielle não se manifestou sobre o caso.

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