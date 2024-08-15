Jair Renan Bolsonaro registra candidatura a vereador com patrimônio de R$ 42 mil

Jair Renan Bolsonaro registrou sua candidatura para vereador em Balneário Camboriú pelo Partido Liberal (PL). O filho 04 de Bolsonaro declarou um patrimônio de R$ 42 mil. Trata-se de uma conta com R$ 40.591,68 e outra com R$ 1.478,11.

É a primeira vez que o filho mais novo do ex-presidente, que tem 26 anos, tenta um cargo eletivo. Sua filiação ao PL e anúncio da pré-candidatura foram anunciados em 25 de março em uma postagem em suas redes sociais.

Até junho deste ano, quando foi exonerado para concorrer, Jair Renan trabalhava como auxiliar parlamentar pleno para o senador Jorge Seif (PL), ex-secretário de Pesca e Aquicultura no governo Bolsonaro. O cargo tem salário líquido de R$ 7,7 mil.

Desde que deixou o cargo, o agora candidato vinha cumprindo agendas e se encontrado com lideranças na cidade catarinense. Em 17 de agosto, por exemplo, visitou um batalhão da Polícia Militar (PM) na cidade para encontrar com oficiais.

Emílio Dalçóquio Neto, empresário acusado pela Polícia Rodoviária Federal de financiar os bloqueios de estradas depois da vitória de Lula nas eleições presidenciais de 2022, é o principal padrinho político de Jair Renan. O empresário costuma acompanhar o candidato em agendas no estado.

"RB Eventos e Mídia Eirelli"

Jair Renan Bolsonaro também já foi dono da empresa de eventos "RB Eventos e Mídia Eirelli". A empresa faturava por volta de R$ 4 milhões.

A empresa foi transferida para Marcus Aurélio Rodrigues dos Santos, dono de um clube de tiro em Brasília. Marcus fechou a empresa em agosto de 2023.