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Eleições 2024

Jair Renan se filia ao PL para se candidatar a vereador em Balneário Camboriú (SC)

O filho "zero quatro" do ex-presidente ocupa cargo no gabinete do senador Jorge Seif (PL) em Balneário Camboriú, por onde deve disputar a eleição

Publicado em 26 de Março de 2024 às 13:42

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

26 mar 2024 às 13:42
O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) Jair Renan anunciou nesta segunda-feira, 25, a filiação dele ao Partido Liberal (PL). Ao lado do governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), presidente da sigla no Estado, Jair Renan também lançou oficialmente a pré-candidatura ao cargo de vereador por Balneário Camboriú nas eleições deste ano.
Jair Renan Bolsonaro, filho 04 do presidente Jair Bolsonaro
Jair Renan Bolsonaro, filho 04 do ex-presidente Jair Bolsonaro Crédito: Antonio Molina /Fotoarena/Folhapress
No início de março, em um bingo beneficente de uma escola de cães-guia, o "04" já havia informado sobre sua pré-candidatura. Natural do Rio, ele mora na cidade do litoral catarinense, onde exerce, desde março de 2023, a função de auxiliar parlamentar em escritório de apoio do senador Jorge Seif (PL-SC).
Referindo-se aos catarinenses como "compatriotas sulistas", o pré-candidato escreveu que está "nessa guerra até depois do fim". "Por nossa liberdade", disse no Instagram. Ele ainda agradeceu a Jorginho "por essa grande honra em fazer parte do time PL".
Nos comentários da publicação, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) parabenizou o irmão e desejou "sucesso". "A única certeza é que não será fácil e a cobrança será, pelo menos, o dobro do normal", afirmou Eduardo.
O deputado estadual Carlos Humberto (PL-SC), nascido no município em que Jair Renan disputará o pleito, afirmou que eles farão "uma grande eleição" juntos.
Família na política
Se Jair Renan for eleito, a família Bolsonaro terá mais um integrante em um cargo eletivo. Além de Eduardo na Câmara, Flávio Bolsonaro (PL-RJ) é senador e Carlos Bolsonaro (PL-RJ), vereador. Os dois foram eleitos pelo Rio de Janeiro, reduto político do clã bolsonarista. Por enquanto, Laura, de 13 anos, é a única filha de Bolsonaro que está fora da política.

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