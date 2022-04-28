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Crescimento

Internações e óbitos por Covid-19 voltam a subir em São Paulo

O número de óbitos voltou a subir depois de seis semanas de quedas consecutivas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 abr 2022 às 16:49

Publicado em 28 de Abril de 2022 às 16:49

A média diária de internações por Covid-19 no estado de São Paulo voltou a subir na 16ª semana epidemiológica de 2022, entre 17 e 23 de abril  que coincidiu justamente com os preparativos para o Carnaval.
Depois de atingir um pico de 1.521 hospitalizações diárias em janeiro, os índices começaram a apresentar seguidas quedas, até o piso de uma média diária de 146 internações na semana retrasada. Na semana passada, no entanto, elas subiram 6%, registrando média diária de 155 pacientes que necessitaram de cuidados hospitalares.
Imagem genéria da célula viral do novo coronavírus
Os casos podem ser subnotificados, pois nem todas as pessoas que contraem o coronavírus fazem exame Crédito: Freepik
O número de óbitos também voltou a subir, depois de seis semanas de quedas consecutivas. Foram 22 pessoas mortas por dia, em média, contra 20 da semana passada — um aumento de 8,5%. Já o número de casos confirmados por testes seguiu caindo, passou de uma média diária de 4.356 casos para 3.628 (baixa de 16,7%).
O número de hospitalizações é considerado o mais seguro para a verificação da tendência da epidemia no Brasil: os registros são feitos no momento da entrada do doente nas instituições, e comunicados imediatamente ao sistema.
Já os casos podem ser subnotificados, pois nem todas as pessoas que contraem o coronavírus fazem exame para saber se estão com a doença. Uma boa parte é inclusive assintomática, e sequer desconfia que foi infectada.
"Houve um levíssimo crescimento no número de internações, e também no de óbitos. Mas a vacinação tem se mostrado eficiente num momento em que a vida praticamente voltou ao normal", diz o secretário estadual de Saúde, Jean Gorinchteyn. Ele afirma que os números agora analisados ainda não consolidaram as ocorrências registradas logo depois do Carnaval. Por isso, não e possível concluir que a subida teve qualquer relação com a folia.
Gorinchteyn enviou à coluna um texto da secretaria que afirma que, se fosse uma nação, São Paulo estaria em primeiro lugar entre os países que mais vacinam contra a Covid-19 no mundo, com 86,83% da população com esquema vacinal completo, em comparação a países com população igual ou superior a 40 milhões de pessoas.
"O país que mais se aproxima da marca de São Paulo é a Coreia do Sul (86,82%)", diz o levantamento feito pelo governo estadual. "Em seguida, estão Espanha (86,37%), China (86,33%), Japão (80,47%), Itália (79,35%), França (77,92%), Brasil (76,49%), Alemanha (75,45%), Reino Unido (72,88%) e Estados Unidos (66,11%) os percentuais são atualizados periodicamente pelo portal Our World In Data, da Universidade de Oxford", segue o texto.
Segundo dados da secretaria, "entre os elegíveis para receber as doses, ou seja, todos acima de 5 anos de idade, SP já chegou a marca de 92,92% da população imunizada com as duas doses e 100% com ao menos uma dose. Na população em geral, o estado já chegou a 93,52% da população com ao menos uma dose. Nesta quinta-feira (28), o Vacinômetro (https://www.saopaulo.sp.gov.br/) registra 108,7 milhões de doses aplicadas nos 645 municípios paulistas".
A nota finaliza afirmando que a "vacinação da dose adicional também tem crescido nas últimas semanas, com mais de 26,4 milhões de doses aplicadas. De acordo com o Consórcio de Imprensa, São Paulo é o estado com o maior patamar de aplicação da dose de reforço, com 54,06% da população, à frente do Piauí (44,08%), Paraíba (44,01%) e Ceará (43,73%). No Brasil, 38,65% da população recebeu a dose de reforço".

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