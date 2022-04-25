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Ministro da Economia

Paulo Guedes testa positivo para Covid-19 e tem sintomas leves

Informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do Ministério da Economia no início da tarde desta segunda (25). Segundo a pasta, ele tomou as três doses da vacina

Publicado em 25 de Abril de 2022 às 17:46

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

25 abr 2022 às 17:46
O ministro da Economia Paulo Guedes contraiu a Covid-19, segundo informou a assessoria de imprensa da pasta no início da tarde desta segunda-feira (25). Segundo o ministério, ele tomou as três doses da vacina e tem sintomas leves.
O ministro Paulo Guedes
Ministro Paulo Guedes cancelou todos os compromissos presenciais desta semana Crédito: Washington Costa/ASCOM/ME
Guedes entrou em isolamento e cancelou todos os compromissos presenciais desta semana. No entanto, manteve a agenda de reuniões virtuais, passando boa parte do dia em videoconferência com secretários, em despachos internos.
O ministro tinha, no fim da tarde desta segunda-feira, reunião virtual com o presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o desembargador federal Ricardo Teixeira do Valle Pereira.
Na semana passada, Guedes esteve em Washington, capital dos Estados Unidos, para a reunião anual do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial. Ele também participou de encontros do G20, grupo das 20 maiores economias do planeta. A assessoria de imprensa do Ministério da Economia não informou se o ministro contraiu a doença durante a viagem.
Com 72 anos e integrante de grupo de risco para a Covid-19, o ministro da Economia tomou a primeira dose da vacina em março do ano passado e a terceira dose no fim de outubro do ano passado.

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