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Veja como fazer

Inscrição na lista de espera do Sisu termina nesta segunda-feira (18)

Aprovados nessa fase devem ser convocados pelas instituições de ensino a partir do dia 25
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 jul 2022 às 11:57

Publicado em 18 de Julho de 2022 às 11:57

Os candidatos que ainda não foram aprovados na chamada regular do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) para o segundo semestre de 2022 têm até esta segunda-feira (18) para se inscrever na lista de espera. Para participar, o aluno deve acessar o seu boletim Sisu e manifestar interesse em um dos dois cursos escolhidos no ato da inscrição. Os aprovados na lista de espera devem ser convocados pelas instituições de ensino a partir do dia 25.
Inep
O Inep é responsável, entre outras coisas, pela elaboração da prova do Enem Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Também se encerra nesta segunda a matrícula de aprovados na chamada regular da seleção na instituição de ensino escolhida. Horário e local devem ser consultados na própria universidade ou instituto do curso.
O Sisu é a plataforma do Ministério da Educação que seleciona estudantes para vagas em cursos de ensino superior de instituições públicas. O processo utiliza as notas obtidas pelos estudantes no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).
Nesta edição, foram disponibilizadas 65.932 vagas para mais de 2.000 cursos de graduação, em 73 instituições públicas de ensino superior.

PRÓXIMAS DATAS DO SISU

  • Até 18.jul: Fim da matrícula na chamada regular e limite para participar da lista de espera;
  • 25.jul: Início da convocação dos candidatos em lista de espera;

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