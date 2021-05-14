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Educação

Inep diz estar "engajado" para que Enem seja realizado em 2021

Autarquia afirmou que tem orçamento suficiente para isso e que está concluindo planejamento e elaboração do cronograma do exame. As provas ainda não têm data marcada

Publicado em 14 de Maio de 2021 às 17:04

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

14 mai 2021 às 17:04
Enem
Aplicativo do Enem Crédito: Carlos Alberto Silva
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) informou, em nota, que pretende realizar as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 este ano. A autarquia afirmou que tem orçamento suficiente para isso e que está concluindo o processo de planejamento e elaboração do cronograma do exame.
Questionado se há a possibilidade do Enem 2021 ser aplicado em 2022, o Inep diz que está "engajado para que as provas sejam realizadas ainda neste ano".
A nota acrescenta, no entanto: "não há, ainda, confirmação sobre a data de realização das etapas, com exceção do período para solicitação de isenção e justificativa de ausência". Esta fase está prevista em edital publicado separadamente, de acordo com a autarquia, para facilitar a compreensão das regras específicas de gratuidade e evitar que haja problemas na homologação da inscrição dos interessados em realizar as provas. O prazo é de 17 a 28 de maio.
O Inep diz ainda que "tentar antecipar a divulgação da data de realização do exame com base em documentos preparatórios é desinformar a população". Segundo o Inep, todas as informações sobre o exame serão publicadas nos editais, assim que houver as definições necessárias.
Por conta da pandemia, o Enem 2020 foi adiado para 2021. O exame, realizado em janeiro e fevereiro deste ano, registrou as maiores taxas de abstenção. Para a edição de 2021, a autarquia afirma que busca "excelência no processo de planejamento, com o intuito de atender a todos os requisitos sanitários e garantir uma aplicação segura a todos os envolvidos, desde sua elaboração".
Realizado anualmente, o Enem é o maior exame para ingresso no ensino superior do país, contando com milhões de inscrições em todo o território nacional. As notas do Enem podem ser usadas para participar de programas como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Programa Universidade para Todos (ProUni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

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