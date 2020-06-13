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Instituto do Coração

Incor seleciona voluntários que tenham contraído Covid-19 para estudo

Segundo o Incor, o estudo quer ajudar e entender melhor o papel da atividade física e do exercício físico na proteção contra doenças virais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jun 2020 às 15:42

Publicado em 13 de Junho de 2020 às 15:42

Coleta de sangue de para para realização do teste rápido de Covid-19 pela Petrobras
Coleta de sangue de para para realização do teste rápido de Covid-19 Crédito: Agência Petrobras/Divulgação
O Instituto do Coração (Incor) do Hospital das Clínicas (HC), em São Paulo, está selecionando voluntários para estudo sobre o impacto do exercício físico e do sedentarismo em pacientes que foram infectados pelo SARS-CoV-2, com ou sem sintomas da Covid-19.
Segundo o Incor, o estudo quer ajudar e entender melhor o papel da atividade física e do exercício físico na proteção contra doenças virais. Além disso, a pesquisa também colabora com as políticas públicas de saúde em relação aos hábitos saudáveis de um estilo de vida mais ativa.
De acordo com Francis Ribeiro de Souza, pesquisador do Laboratório de Reabilitação Cardiovascular e Fisiologia do Exercício do Incor, o estudo tem como objetivo avaliar o estilo de vida das pessoas infectadas pelo novo coronavírus. "Queremos entender se as pessoas fisicamente ativas apresentam melhor recuperação da doença. Em particular, queremos comparar pessoas que fazem atividade física e exercício físico de forma regular, com pessoas sedentárias, e observar a proporção de hospitalizações entre esses grupos", disse Souza.
Segundo Souza, a pesquisa também avaliará as diferenças entre os sintomas, tempo de hospitalização e necessidade de ventilação mecânica entre pessoas ativas e sedentárias.
Podem participar do estudo pessoas de todas as idades e sexo que tiveram confirmação da doença pelo exame RT-PCR (coleta nasal ou pela garganta) ou teste sorológico (exame de sangue), com ou sem sintomas e que já tenham se recuperado da doença. Para participar da pesquisa é necessário preencher o questionário online aqui.

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