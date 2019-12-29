Identificadas mais duas vítimas de rompimento de barragem em Brumadinho

Os dois corpos identificados foram de João Tomaz de Oliveira, de 46 anos, e Noel Borges de Oliveira, de 50 anos. Técnicos do Laboratório do Instituto de Criminalística chegaram à identidade das vítimas por meio de exames de DNA.

Há cerca de duas semanas, especialistas contratados pela Vale para relatar as causas do acidente disseram que o projeto e a construção da estrutura tiveram contribuições para seu rompimento. "Especificamente, o projeto resultou em uma barragem íngreme, com falta de drenagem suficiente, gerando altos níveis de água, os quais causaram altas tensões de cisalhamento dentro da barragem", dizia um trecho do relatório divulgado pela mineradora.