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Minas Gerais

Identificadas mais duas vítimas de rompimento de barragem em Brumadinho

Após 11 meses, a polícia  identificou mais duas vítimas do rompimento da barragem da Vale na região de Brumadinho.  O total de mortos na tragédia subiu para 259
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 dez 2019 às 21:31

Publicado em 28 de Dezembro de 2019 às 21:31

Brumadinho após o rompimento da barragem Crédito: Corpo de Bombeiros/Divulgação
A Polícia Civil informou neste sábado, 28, que identificou mais duas vítimas do rompimento da barragem da Vale na região de Brumadinho, em Minas Gerais. O total de mortos na tragédia subiu para 259. Outras 11 pessoas continuam desaparecidas em decorrência do colapso da barragem da mina do Córrego do Feijão, em 25 de janeiro deste ano.
Os dois corpos identificados foram de João Tomaz de Oliveira, de 46 anos, e Noel Borges de Oliveira, de 50 anos. Técnicos do Laboratório do Instituto de Criminalística chegaram à identidade das vítimas por meio de exames de DNA.
Há cerca de duas semanas, especialistas contratados pela Vale para relatar as causas do acidente disseram que o projeto e a construção da estrutura tiveram contribuições para seu rompimento. "Especificamente, o projeto resultou em uma barragem íngreme, com falta de drenagem suficiente, gerando altos níveis de água, os quais causaram altas tensões de cisalhamento dentro da barragem", dizia um trecho do relatório divulgado pela mineradora.

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