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Resultado da investigação

Brumadinho: combinação entre deformações causou rompimento da barragem

O creep - quando o material tem uma carga constante e se deforma de maneira lenta - e à pequena redução de força em uma zona insaturada pela perda de sucção por causa da água de fortes chuvas acumulada no local contribuíram para a tragédia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 dez 2019 às 16:51

Publicado em 12 de Dezembro de 2019 às 16:51

O distrito de Brumadinho após o rompimento da barragem da Minha Córrego do Feijão Crédito: Corpo de Bombeiros/Divulgação
O resultado da investigação técnica sobre o rompimento da Barragem 1 da Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho (MG), mostrou que a causa da tragédia foi a combinação crítica de deformações específicas internas contínuas, devido ao creep e à pequena redução de força em uma zona insaturada pela perda de sucção por causa da água de fortes chuvas acumulada no local  aí incluídas as intensas chuvas do final de 2018.
A barragem rompeu-se em janeiro deste ano, provocando a morte de centenas de pessoas. Ainda há desaparecidos.
O resultado foi apresentado pelo líder de um painel de especialistas, Peter Robertson, PhD em geotecnia pela Universidade British Columbia, no Canadá. As conclusões do grupo foram divulgadas nesta quinta-feira (12) em São Paulo.
"O creep ocorre quando o material tem uma carga constante e se deforma de maneira lenta. Isso acontece com alguns materiais, que sofrem uma carga muito forte, como, por exemplo, um talude íngreme com excesso de água, que vai sofrer o efeito de creep, com tensões de cisalhamento [tensão gerada por forças aplicadas em sentidos iguais ou opostos, em direções semelhantes, mas com intensidades diferentes] no material analisado", explicou Robertson. "É uma deformação que acontece lentamente, mas a ruptura é abrupta", completou o especialista.

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De acordo com Robertson, a novidade do estudo é a identificação da cimentação entre as partículas. "Em testes de laboratório, [constatou-se] o efeito da cimentação, e isso criou um material muito mais quebradiço, que perdia a resistência muito mais rapidamente", observou.
Segundo o relatório do painel de especialistas sobre as causas técnicas do rompimento da Barragem I do Feijão, análises do estado de tensão dentro da estrutura mostraram ainda que partes significativas dela estavam sob carregamentos muito elevados devido a sua inclinação, ao alto peso dos rejeitos e ao nível de água. "A construção de uma barragem íngreme a montante [método no qual a barreira de contenção recebe camadas do próprio material do rejeito da mineração], o alto nível de água, rejeitos finos fracos dentro da barragem e a natureza frágil dos rejeitos geraram as condições para o rompimento", conclui o estudo divulgado hoje.
O painel foi contratado por um escritório de advocacia em nome da Vale SA para apurar as causas técnicas do rompimento.
Com informações de Agência Brasil

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