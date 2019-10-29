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Minas Gerais

Responsável por localizar vítimas de Brumadinho e Mariana, cão Thor morre

O border collie Thor, de 5 anos e 2 meses, era especialista em localizar pessoas desaparecidas

Publicado em 29 de Outubro de 2019 às 12:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2019 às 12:09
Thor, cão responsável por localizar vítimas de Brumadinho e Mariana Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros de MG
O border collie Thor, de 5 anos e 2 meses, era especialista em localizar pessoas desaparecidas. Integrante do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, fazia parte da equipe de busca, resgate e salvamento com cães e participou de grandes ocorrências, entre elas o rompimento das barragens de Mariana, em 2015, e de Brumadinho, em janeiro passado.

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O cão morreu no último sábado, 26, vítima de uma infecção generalizada relacionada a um quadro de pancreatite (inflamação no pâncreas). Também tinha diagnóstico de leishmaniose, doença provocada por parasita. "Graças à atuação dele, inúmeras famílias puderam ter seus entes queridos localizados e velados. Thor era considerado uma referência nacional na localização de pessoas desaparecidas", diz nota de pesar dos Bombeiros, publicada nesta segunda-feira, 28.
"Thor estava recebendo tratamento médico veterinário desde o início do aparecimento dos sintomas, mas devido à rápida evolução do quadro, não resistiu e teve seu óbito atestado no sábado", afirma o comunicado. "A família Bombeiro Militar encontra-se consternada e em luto pela perda desse integrante que nunca foi considerado como apenas um cão e sim como um Bombeiro Militar que verdadeiramente era."
Além das tragédias de Mariana e Brumadinho, Thor participou de outras grandes ocorrências. Entre elas, o desaparecimento do esportista francês Gilbert Eric Welterlin e o desabamento de edificações no bairro Mantiqueira, em Belo Horizonte.

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