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Minas Gerais

Mais um corpo é encontrado nos destroços da barragem em Brumadinho

Ainda permanecem desaparecidas 22 pessoas

Publicado em 31 de Agosto de 2019 às 19:19

Publicado em 

31 ago 2019 às 19:19
Brumadinho após o rompimento da barragem Crédito: Corpo de Bombeiros/Divulgação
O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais encontrou nesta sexta-feira (30) mais um corpo de uma vítima do rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, da empresa Vale, em Brumadinho (MG).
A última divulgação de corpo encontrado pelos bombeiros aconteceu no dia 11 de julho. Na ocasião, já havia sido contabilizada a morte de 248 pessoas em decorrência da tragédia. Oficialmente, permanecem desaparecidas 22 pessoas. Muitos sobreviventes que perderam suas casas ainda estão desabrigados.
FRAUDES
A Polícia Civil do Estado anunciou hoje que instaurou inquérito para investigar fraudes de novos estelionatários que buscam receber benefícios assegurados às vítimas do rompimento da barragem da Vale.
A mineradora ofereceu uma doação de R$ 100 mil para as famílias de cada pessoa morta, R$ 50 mil para quem morava na área alagada e R$ 15 mil para quem desenvolvia atividade produtiva ou comercial nas regiões afetadas. Esses valores foram assegurados de forma unilateral e não correspondem às indenizações, que estão sendo negociadas judicialmente.

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