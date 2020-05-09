Hospital de campanha do Maracanã tem princípio de incêndio

A unidade foi construída em 38 dias e tem por objetivo receber casos graves de contaminação por covid-19.

Um curto-circuito no recém-inaugurado hospital de campanha dentro do estádio do Maracanã, na zona norte do Rio de Janeiro, causou na manhã deste sábado (9), um princípio de incêndio que foi controlado por uma equipe de brigadistas, não causando dano na estrutura ou equipamentos. A unidade começa nesta data, à noite, a receber os primeiros pacientes.

O Hospital de Campanha do Maracanã recebeu na sexta-feira (8) a visita do ministro da Saúde, Nelson Teich, em sua primeira ida à cidade como ministro, onde se encontrou com o governador do Estado, Wilson Witzel, e prefeito do Rio, Marcelo Crivella.