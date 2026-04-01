Homem preso por feminicídio em MG mata mulher durante saída temporária, diz filho

Um homem condenado por feminicídio que estaria em saída temporária da prisão é suspeito de matar a companheira e tirar a própria vida em Ribeirão das Neves, na Grande BH, na noite de ontem. Os corpos de Maria Lúcia de Oliveira, 50, e de Rerionaldo Gomes Pereira, 52, foram achados pelo filho das vítimas. À Polícia Militar, o homem de 34 anos disse que passou o dia sem conseguir falar com a mãe e decidiu ir até a casa onde ela estava. Ao chegar ao local, ele arrombou a porta e viu a mãe morta em uma cama e o pai morto no banheiro.

O corpo da mulher tinha sinais de esganadura e o do homem, sinais de suicídio. O filho do casal disse à polícia que o pai tinha um comportamento agressivo recorrente com a mãe e com os outros filhos. Segundo o filho, o homem foi preso por feminicídio em 2016 e cumpria pena desde então. Ele disse ainda que o pai teria retomado o relacionamento com a mãe recentemente e que ela fazia visitas frequentes à prisão.

O local do crime passou por perícia e o caso foi encaminhado à Delegacia da Mulher de Ribeirão das Neves. Em nota, a Polícia Civil informou que aguarda o resultado dos laudos "para determinar as circunstâncias e a causa da morte". Como casos de feminicídio são tratados sob segredo de Justiça, o UOL não conseguiu confirmar se o homem cumpria pena pelo crime. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais foi procurado e não se pronunciou até o momento. O espaço será atualizado se houver posicionamento.

Em caso de violência, denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie. Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 -Central de Atendimento à Mulher- e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos. Há ainda o aplicativo Direitos Humanos Brasil e através da página da Ouvidoria Nacional de Diretos Humanos (ONDH) do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH). Vítimas de violência doméstica podem fazer a denúncia em até seis meses.

Centro de valorização da vida