Homem nu aparece em videoconferência de Bolsonaro com empresários

Videoconferência do presidente Jair Bolsonaro com Paulo Skaf, Presidente da Federação das Indústrias do estado de São Paulo - FIESP e empresários Crédito: Marcos Correa/PR

Um homem pelado interrompeu na manhã desta quinta-feira (14) uma videoconferência entre o presidente Jair Bolsonaro com empresários. O presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, falava quando Bolsonaro chamou a atenção para a cena inusitada que surgiu na telão que estava à sua frente. Ô Paulo (Skaf), tem um colega aí no último quadrinho que tá, saiu fora, tá ok?, disse o presidente.

Coube ao ministro da Economia, Paulo Guedes , ser mais explícito ao chamar atenção de Skaf para o participante da conferência. Tem um cara tomando banho aí, peladão. Tem um peladão aí, fazendo isolamento peladão em casa e tal, beleza, disse, rindo.

Homem nu não aparece nas imagens divulgadas pelo Palácio do Planalto Crédito: Marcos Correa/PR

Constrangido, Paulo Skaf se desculpou: Me perdoem aí, viu?. Guedes seguiu fazendo troça com a situação: O cara foi ficando com calor com a conversa aí foi tomar um banho frio...

Gargalhando, o presidente Bolsonaro lamentou ter visto a cena. Infelizmente nós vimos. Era um quadro sinuoso, mas nós vimos, infelizmente.