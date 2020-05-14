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"Tem um peladão aí"

Homem nu aparece em videoconferência de Bolsonaro com empresários

Participante não identificado chamou atenção durante a reunião virtual promovida pela Fiesp
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mai 2020 às 17:29

Publicado em 14 de Maio de 2020 às 17:29

Videoconferência com Paulo Skaf, Presidente da Federação das Indústrias do estado de São Paulo - FIESP e empresários
Videoconferência do presidente Jair Bolsonaro com Paulo Skaf, Presidente da Federação das Indústrias do estado de São Paulo - FIESP e empresários Crédito: Marcos Correa/PR
Um homem pelado interrompeu na manhã desta quinta-feira (14) uma videoconferência entre o presidente Jair Bolsonaro com empresários. O presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, falava quando Bolsonaro chamou a atenção para a cena inusitada que surgiu na telão que estava à sua frente. Ô Paulo (Skaf), tem um colega aí no último quadrinho que tá, saiu fora, tá ok?, disse o presidente.
Coube ao ministro da Economia, Paulo Guedes, ser mais explícito ao chamar atenção de Skaf para o participante da conferência. Tem um cara tomando banho aí, peladão. Tem um peladão aí, fazendo isolamento peladão em casa e tal, beleza, disse, rindo.
Videoconferência do presidente Jair Bolsonaro com Paulo Skaf, Presidente da Federação das Indústrias do estado de São Paulo - FIESP e empresários.
Homem nu não aparece nas imagens divulgadas pelo Palácio do Planalto Crédito: Marcos Correa/PR
Na reunião virtual, o fim do isolamento social como medida para conter o coronavírus foi o principal tema. Bolsonaro pediu para empresários jogar pesado contra o governador de São Paulo, João Doria (PSDB) para a retomada das atividades do mercado.
Constrangido, Paulo Skaf se desculpou: Me perdoem aí, viu?. Guedes seguiu fazendo troça com a situação: O cara foi ficando com calor com a conversa aí foi tomar um banho frio...
Gargalhando, o presidente Bolsonaro lamentou ter visto a cena. Infelizmente nós vimos. Era um quadro sinuoso, mas nós vimos, infelizmente.
 Episódios hilários envolvendo videoconferências se espalham por toda a internet, entre anônimos e famosos do mundo inteiro.

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