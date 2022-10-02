Homem morre na fila da votação em Barrinha, no interior de São Paulo

Um homem morreu na fila de votação no centro da cidade de Barrinha, interior de SP, neste domingo (02). Ele sofreu com um infarto por volta das 12h30 enquanto esperava para votar.

O homem chegou a ser socorrido, mas não resistiu ao infarto sofrido Crédito: Divulgação/ Sesa

Conhecido no município como Jorge do Lava Rápido, Jorge Adriano tinha 52 anos e estava na fila na Escola Municipal Dr. Paulo da Silva Prado, que fica na Av. Presidente Vargas, centro da cidade, quando começou a passar mal, segundo testemunhas.

"Ele teve várias paradas e a ambulância demorou uns 30 minutos para chegar", diz Tamara Leite, 28 anos.

Segundo ela, o calor era intenso e o ambiente estava muito abafado, com muita fila.

Familiares de Jorge Adriano dizem que ele teria sofrido pelo menos três paradas cardíacas. Eles afirmam que houve atraso no socorro e que a ambulância que foi atendê-lo não estava equipada para o caso.

Jorge foi encaminhado ao pronto-socorro de Barrinha após 30 minutos, mas segundo a família, ele já teria deixado a escola sem vida.

A reportagem do UOL entrou em contato com a escola, mas um funcionário não quis dar mais detalhes sobre o ocorrido.