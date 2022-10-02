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Eleições 2022

Homem morre na fila da votação em Barrinha, no interior de São Paulo

Homem sofreu três paradas cardíacas enquanto aguardava a vez para votar.  Ele sofreu com um infarto por volta das 12h30 deste domingo (02)

Publicado em 02 de Outubro de 2022 às 16:25

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 out 2022 às 16:25
Um homem morreu na fila de votação no centro da cidade de Barrinha, interior de SP, neste domingo (02). Ele sofreu com um infarto por volta das 12h30 enquanto esperava para votar.
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU
O homem chegou a ser socorrido, mas não resistiu ao infarto sofrido Crédito: Divulgação/ Sesa
Conhecido no município como Jorge do Lava Rápido, Jorge Adriano tinha 52 anos e estava na fila na Escola Municipal Dr. Paulo da Silva Prado, que fica na Av. Presidente Vargas, centro da cidade, quando começou a passar mal, segundo testemunhas.
"Ele teve várias paradas e a ambulância demorou uns 30 minutos para chegar", diz Tamara Leite, 28 anos.
Segundo ela, o calor era intenso e o ambiente estava muito abafado, com muita fila.
Familiares de Jorge Adriano dizem que ele teria sofrido pelo menos três paradas cardíacas. Eles afirmam que houve atraso no socorro e que a ambulância que foi atendê-lo não estava equipada para o caso.
Jorge foi encaminhado ao pronto-socorro de Barrinha após 30 minutos, mas segundo a família, ele já teria deixado a escola sem vida.
A reportagem do UOL entrou em contato com a escola, mas um funcionário não quis dar mais detalhes sobre o ocorrido.
O UOL procurou a Secretaria de Saúde do município para perguntar sobre a possível demora no resgate, mas até o fechamento desta matéria não havia recebido resposta. O espaço segue aberto a manifestações.

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