Homem ganha na Justiça o direito de colocar 2 mil sobrenomes só para bater recorde

Em 1990, Laurence entrou na Justiça para acrescentar 2.307 nomes ao seu. A história dele foi publicada na última terça (7) pelo site oficial do Guinness

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 09:33

Laurece Watkins exibe registro com seu nome completo - Divulgação / Guinness Crédito: Divulgação / Guinness

O neozelandês Laurence Watkins sempre sonhou em bater algum recorde. Após ler várias edições do Livro Guinness dos Recordes, ele concluiu que o único recorde que conseguiria bater seria o de maior nome do mundo. Assim, em 1990, Laurence entrou na Justiça para acrescentar 2.307 nomes ao seu, que originalmente era composto apenas de três nomes: Laurence Gregory Watkins. A história dele foi publicada nesta terça-feira (7) pelo site oficial do Guinness.

A luta de Laurence, no entanto, não foi fácil. Ele precisou contratar uma pessoa para digitar todos os nomes, já que, na época, os computadores não eram tão rápidos. O dono do maior nome do mundo também passou alguns anos insistindo na Justiça para conseguir sua façanha. O caso chegou à suprema corte de seu país, que permitiu a mudança. Depois de alguns ajustes para receber o título de seu recorde, ele ficou oficialmente com 2.253 palavras únicas em seu nome.

De acordo com o Guinness, a Nova Zelândia criou duas novas leis desde então para impedir pessoas de fazerem a mesma coisa que Laurence.

