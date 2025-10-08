Home
>
Brasil
>
Homem ganha na Justiça o direito de colocar 2 mil sobrenomes só para bater recorde

Homem ganha na Justiça o direito de colocar 2 mil sobrenomes só para bater recorde

Em 1990, Laurence entrou na Justiça para acrescentar 2.307 nomes ao seu. A história dele foi publicada na última terça (7) pelo site oficial do Guinness

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 09:33

Laurece Watkins exibe registro com seu nome completo - Divulgação / Guinness
Laurece Watkins exibe registro com seu nome completo - Divulgação / Guinness Crédito: Divulgação / Guinness

O neozelandês Laurence Watkins sempre sonhou em bater algum recorde. Após ler várias edições do Livro Guinness dos Recordes, ele concluiu que o único recorde que conseguiria bater seria o de maior nome do mundo. Assim, em 1990, Laurence entrou na Justiça para acrescentar 2.307 nomes ao seu, que originalmente era composto apenas de três nomes: Laurence Gregory Watkins. A história dele foi publicada nesta terça-feira (7) pelo site oficial do Guinness.

Recomendado para você

Sistema Nacional do setor cria regras para integração entre União, Estados e municípios; projeto vai à sanção de Lula

Senado aprova o 'SUS da Educação', que prevê base única de dados de alunos

No total, o País já registrou 185 casos da doença em animais silvestres no País (sendo 172 em aves silvestres), 12 focos em produção de subsistência, de criação doméstica, e um em produção comercial

Gripe aviária: Agricultura prorroga estado de emergência zoossanitária por 180 dias

Em 1990, Laurence entrou na Justiça para acrescentar 2.307 nomes ao seu. A história dele foi publicada na última terça (7) pelo site oficial do Guinness

Homem ganha na Justiça o direito de colocar 2 mil sobrenomes só para bater recorde

A luta de Laurence, no entanto, não foi fácil. Ele precisou contratar uma pessoa para digitar todos os nomes, já que, na época, os computadores não eram tão rápidos. O dono do maior nome do mundo também passou alguns anos insistindo na Justiça para conseguir sua façanha. O caso chegou à suprema corte de seu país, que permitiu a mudança. Depois de alguns ajustes para receber o título de seu recorde, ele ficou oficialmente com 2.253 palavras únicas em seu nome.

De acordo com o Guinness, a Nova Zelândia criou duas novas leis desde então para impedir pessoas de fazerem a mesma coisa que Laurence.

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - IA no cultivo de morango e robô Scarlett: os projetos do Ifes em evento de inovação

IA no cultivo de morango e robô Scarlett: os projetos do Ifes em evento de inovação

Imagem - Invisibilidade em dobro: indígenas com deficiência enfrentam barreiras

Invisibilidade em dobro: indígenas com deficiência enfrentam barreiras

Imagem - De hidratante a iluminador: os produtos de beleza mais incríveis para sua rotina de beleza

De hidratante a iluminador: os produtos de beleza mais incríveis para sua rotina de beleza

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais