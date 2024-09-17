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Em Goiás

Homem estuprou enteada e pagou sobrinho para acobertar crime, diz polícia

O suspeito, que não teve o nome divulgado, estuprou e engravidou a menina de 13 anos. Ele passou a ser investigado após a então companheira dele e mãe da vítima denunciá-lo à polícia
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 set 2024 às 14:40

Publicado em 17 de Setembro de 2024 às 14:40

O homem foi preso após estuprar e engravidar a sobrinha de 13 anos
O homem foi preso após estuprar e engravidar a enteada de 13 anos Crédito: Divulgação/Polícia Civil de Goiás
Um homem foi preso por suspeita de estuprar a enteada adolescente, e dar dinheiro a um sobrinho para manter relações com a vítima com o intuito de se livrar do crime. O homem, de 54 anos, estuprou e engravidou a menina de 13 anos. Ele foi preso na segunda-feira (16), na cidade de Abadiânia, pela Polícia Civil de Goiás. Os abusos aconteceram em Anápolis, no mesmo estado.
O suspeito passou a ser investigado após a então companheira dele e mãe da vítima denunciá-lo à polícia. Conforme a PCGO, a mãe da menina terminou o relacionamento após perceber que o homem tinha interesse sexual pela filha dela, e registrou boletim de ocorrência após a adolescente relatar o abuso sofrido.
O homem pagou um sobrinho para se relacionar com a vítima. Ele teria dado dinheiro ao menino, também menor de idade e que não teve a idade divulgada, a fim de evitar a responsabilização criminal, explicou a polícia. O suspeito tentou atrapalhar a investigação e imputou o crime a terceiros, ressaltou a polícia. O pedido de prisão preventiva foi aceito pela Justiça de Goiás após pedido da polícia e manifestação favorável do Ministério Público.
Ele foi encaminhado à Unidade Prisional de Anápolis e vai responder pelos crimes de estupro de vulnerável e corrupção de menores. Se condenado, ele pode pegar até 19 anos de prisão. Como não teve o nome revelado, não foi possível localizar a defesa dele para pedir posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.

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