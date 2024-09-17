Homem estuprou enteada e pagou sobrinho para acobertar crime, diz polícia

O homem foi preso após estuprar e engravidar a enteada de 13 anos Crédito: Divulgação/Polícia Civil de Goiás

Um homem foi preso por suspeita de estuprar a enteada adolescente, e dar dinheiro a um sobrinho para manter relações com a vítima com o intuito de se livrar do crime. O homem, de 54 anos, estuprou e engravidou a menina de 13 anos. Ele foi preso na segunda-feira (16), na cidade de Abadiânia, pela Polícia Civil de Goiás. Os abusos aconteceram em Anápolis, no mesmo estado.

O suspeito passou a ser investigado após a então companheira dele e mãe da vítima denunciá-lo à polícia. Conforme a PCGO, a mãe da menina terminou o relacionamento após perceber que o homem tinha interesse sexual pela filha dela, e registrou boletim de ocorrência após a adolescente relatar o abuso sofrido.

O homem pagou um sobrinho para se relacionar com a vítima. Ele teria dado dinheiro ao menino, também menor de idade e que não teve a idade divulgada, a fim de evitar a responsabilização criminal, explicou a polícia. O suspeito tentou atrapalhar a investigação e imputou o crime a terceiros, ressaltou a polícia. O pedido de prisão preventiva foi aceito pela Justiça de Goiás após pedido da polícia e manifestação favorável do Ministério Público.