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Desabamento no Rio

Homem é resgatado e mulher está desaparecida após casa desabar no Rio

Cães farejadores ajudam nas buscas. A área está isolada. Várias casas foram interditadas pela Defesa Civil, segundo contaram os  moradores à TV Globo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 set 2024 às 11:26

Publicado em 16 de Setembro de 2024 às 11:26

Um ferida e uma desaparecida em desabamentio no Rio
Um ferido e uma desaparecida em desabamento no Rio Crédito: Reprodução
Uma pessoa ficou ferida e outra está desaparecida após a casa onde elas moravam desabar na madrugada de hoje em uma comunidade do Rio de Janeiro. Casa de três andares caiu por volta da 0h30 na rua Ferraz, em Cascadura, zona norte do Rio. Ainda não se sabe o motivo do desabamento.
Um homem foi resgatado com ferimentos moderados. Ele deu entrada no Hospital Municipal Salgado Filho e seu estado de saúde é estável, informou a Secretaria Municipal de Saúde. Bombeiros ainda procuram por uma mulher nos escombros. Cães farejadores ajudam nas buscas. A área está isolada. Várias casas foram interditadas pela Defesa Civil, contaram moradores à TV Globo.

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