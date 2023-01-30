Homem é preso suspeito de estuprar enteada de 5 anos em UTI de hospital

Um homem foi preso em flagrante dentro da UTI pediátrica de um hospital de Goiânia por suspeita de estuprar a própria enteada, de cinco anos.

O caso foi registrado no último sábado (28), quando, segundo a Polícia Militar, uma enfermeira do Hugol (Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira) viu o suspeito passando o pé nas partes íntimas da criança.

A menina, que continuava na UTI na tarde desta segunda (30), deu entrada no hospital após problemas cardíacos.

A PM foi acionada e, chegando ao local, encaminhou o suspeito e a testemunha para a delegacia.

A identidade do suspeito não foi divulgada pela polícia. O caso é investigado pela 1ª DEAM de Goiânia.

À reportagem, a assessoria de imprensa do Hugol confirmou o caso, disse que a UTI é monitorada constantemente por profissionais de saúde e afirmou que a PM foi acionada assim que a enfermeira percebeu o comportamento do homem.