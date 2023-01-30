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Em Goiânia

Homem é preso suspeito de estuprar enteada de 5 anos em UTI de hospital

Criança deu entrada no hospital após problemas cardíacos; caso foi flagrado por uma enfermeira, que viu o suspeito passando o pé nas partes íntimas da menina
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 jan 2023 às 18:47

Publicado em 30 de Janeiro de 2023 às 18:47

Um homem foi preso em flagrante dentro da UTI pediátrica de um hospital de Goiânia por suspeita de estuprar a própria enteada, de cinco anos.
O caso foi registrado no último sábado (28), quando, segundo a Polícia Militar, uma enfermeira do Hugol (Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira) viu o suspeito passando o pé nas partes íntimas da criança.
A menina, que continuava na UTI na tarde desta segunda (30), deu entrada no hospital após problemas cardíacos.
A PM foi acionada e, chegando ao local, encaminhou o suspeito e a testemunha para a delegacia.
A identidade do suspeito não foi divulgada pela polícia. O caso é investigado pela 1ª DEAM de Goiânia.
À reportagem, a assessoria de imprensa do Hugol confirmou o caso, disse que a UTI é monitorada constantemente por profissionais de saúde e afirmou que a PM foi acionada assim que a enfermeira percebeu o comportamento do homem.
Segundo a administração do hospital, o padrasto estava no local como acompanhante da criança.

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