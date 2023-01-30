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Em Alagoas

Jovem teve rosto abocanhado em tentativa de roubo em Alagoas

Alyna, 18, teve parte do rosto arrancando e precisou levar 14 pontos após sofrer tentativa de assalto; suspeito foi preso em flagrante
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 jan 2023 às 07:55

Publicado em 30 de Janeiro de 2023 às 07:55

Alyna tem 18 anos e levou 14 pontos no rosto durante uma tentativa de assalto em Maceió (AL)
Alyna tem 18 anos e levou 14 pontos no rosto durante uma tentativa de assalto em Maceió (AL) Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Uma mulher de 18 anos, que teve parte do rosto arrancada em uma tentativa de assalto, disse que não reagiu à abordagem. O caso aconteceu na última terça-feira (24)no bairro Cruz das Almas, em Maceió, em Alagoas.
A vítima foi abordada por um homem de bicicleta, que anunciou o roubo e exigiu seu celular. O assaltante teria avançado sobre a jovem, abocanhando o seu rosto.
Segundo informações da vítima, ela afirma que levou 14 pontos no rosto.
Na sexta-feira, em relato nas redes sociais após o episódio, Alyna -que tem origem paraguaia- afirmou ter um "trauma para o resto da vida" e compartilhou fotos dos pontos no rosto.
A jovem explicou que está psicologicamente "estável", mas desabafou sobre o episódio.
"Sinto que algo morreu dentro de mim e nunca mais será o mesmo. Me conforta saber que o tempo cura tudo. Quanto ao agressor, ele ainda está preso e faremos o possível para colaborar com a Justiça para mantê-lo assim.", comenta.
Alyna também agradeceu um homem por ajudar e ter a acompanhado após o episódio.

Preso em flagrante

A reportagem, a Secretaria de Segurança Pública informou que o suspeito do crime é um homem de 19 anos, que foi preso em flagrante por roubo qualificado. Ele foi encaminhado à carceragem da Central de Flagrantes e passou por audiência de custódia na manhã de quarta-feira (25), tendo a prisão convertida em preventiva.
O caso está sob investigação no 6º DP (Cruz das Almas).

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