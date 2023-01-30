Jovem teve rosto abocanhado em tentativa de roubo em Alagoas

Alyna tem 18 anos e levou 14 pontos no rosto durante uma tentativa de assalto em Maceió (AL) Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Uma mulher de 18 anos, que teve parte do rosto arrancada em uma tentativa de assalto, disse que não reagiu à abordagem. O caso aconteceu na última terça-feira (24)no bairro Cruz das Almas, em Maceió, em Alagoas.

A vítima foi abordada por um homem de bicicleta, que anunciou o roubo e exigiu seu celular. O assaltante teria avançado sobre a jovem, abocanhando o seu rosto.

Segundo informações da vítima, ela afirma que levou 14 pontos no rosto.

Na sexta-feira, em relato nas redes sociais após o episódio, Alyna -que tem origem paraguaia- afirmou ter um "trauma para o resto da vida" e compartilhou fotos dos pontos no rosto.

A jovem explicou que está psicologicamente "estável", mas desabafou sobre o episódio.

"Sinto que algo morreu dentro de mim e nunca mais será o mesmo. Me conforta saber que o tempo cura tudo. Quanto ao agressor, ele ainda está preso e faremos o possível para colaborar com a Justiça para mantê-lo assim.", comenta.

Alyna também agradeceu um homem por ajudar e ter a acompanhado após o episódio.

Preso em flagrante

A reportagem, a Secretaria de Segurança Pública informou que o suspeito do crime é um homem de 19 anos, que foi preso em flagrante por roubo qualificado. Ele foi encaminhado à carceragem da Central de Flagrantes e passou por audiência de custódia na manhã de quarta-feira (25), tendo a prisão convertida em preventiva.