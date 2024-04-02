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Espécies variadas

Homem é preso por tráfico de cobras exóticas em SP

As cobras são típicas de diferentes regiões do planeta, como a corn snake, natural da América do Norte. A píton ball e a king snake não são típicas da região
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 abr 2024 às 15:12

Publicado em 02 de Abril de 2024 às 15:12

Uma das cobras resgatadas na operação
Uma das cobras resgatadas na operação Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Um homem de 44 anos foi preso por tráfico de cobras exóticas. Serpentes eram criadas na casa dele em Salto, no interior de São Paulo. Foram recuperadas 47 serpentes de espécies variadas, que eram mantidas em cativeiro pelo suspeito. Segundo informações da Polícia Civil, as cobras são típicas de diferentes regiões do planeta, como a corn snake, natural da América do Norte.
O homem, que não teve a identidade revelada, é apontado como o maior traficante de cobras da região. Suspeito, que não tem autorização para criação e venda dos animais, divulgava e comercializava as espécies exóticas de serpentes nas redes sociais.
Cobras capturadas representam um perigo para a fauna brasileira. Algumas serpentes que não são típicas da região, como a píton ball e a king snake, foram encontradas na casa do suspeito, no bairro Jardim das Nações. Animais foram levados para o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres.
O caso é investigada pela Delegacia de Polícia Civil de Itu. O homem vai responder ao processo em liberdade. Como não teve a identidade revelada, não foi possível localizar sua defesa. O espaço segue aberto para manifestação.

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