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Em São Paulo

Homem é atraído por app de namoro e morre tentando fugir de assalto

Vítima, de 58 anos, marcou um encontro com uma mulher e, no local, foi abordado por dois homens armados; ele tentou fugir, mas foi baleado na cabeça e na mão
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 fev 2023 às 15:27

Publicado em 07 de Fevereiro de 2023 às 15:27

Homem morreu baleado após marcar encontro em um app de namoro
Homem morreu baleado após marcar encontro em um app de namoro Crédito: Reprodução | TV Globo
Um homem de 58 anos morreu após ser baleado tentando fugir de um assalto no bairro do Jaraguá, na zona oeste de São Paulo.
Segundo a polícia, a vítima foi atraída até o local, na rua Mateus Fantini, após marcar um encontro com uma mulher em um aplicativo de relacionamentos.
Ele chegou ao local por volta das 21h e, cerca de 10 minutos depois, foi abordado por dois homens armados. Ele tentou fugir do local, mas foi baleado na cabeça e na mão, morrendo na hora.
Segundo testemunhas, a área é perigosa e já foi palco de outras abordagens semelhantes, que terminam com as vítimas levadas para cativeiros para fazer transferências bancárias. Pouco antes de morrer, a vítima foi avisada do perigo na região.
"Um rapaz passou e viu ele dentro do carro. Como é um carro desconhecido, falou: 'O que o senhor está fazendo aí?' Ele respondeu que estava esperando uma pessoa. Ele falou: sai daí, que é perigoso", contou uma moradora da rua, identificada como Maria José Andrade, em entrevista à TV Globo.
Segundo a Polícia Civil, câmeras de segurança da rua flagraram o momento da ação e estão sendo analisadas. Testemunhas do crime e pessoas próximas à vítima também serão ouvidas.
O caso foi registrado como homicídio no 72º DP e é investigado pelo DHPP (Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa). Ninguém foi preso até o momento.

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