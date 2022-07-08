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Recife

Homem atira em ex-mulher, na filha dela e mata namorado da jovem em PE

Sem aceitar o fim do relacionamento, o homem invadiu o prédio da ex-mulher, em um bairro de classe média alta, e abriu fogo; após o crime, ele tirou a própria vida
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 jul 2022 às 20:57

Publicado em 08 de Julho de 2022 às 20:57

Um homem armado invadiu um prédio em Boa Viagem, bairro de classe média alta na zona sul do Recife, em Pernambuco, e atirou contra a ex-mulher, a filha dela e o namorado da jovem. Depois disso, ele se matou.
De acordo com informações preliminares apuradas pela Polícia Civil, a mulher de 50 anos, estaria em processo de separação e o homem, de mesma idade, não aceitava o fim do relacionamento.
Ao chegar ao local, na Rua dos Navegantes, os policiais encontraram o atirador morto.
As três vítimas foram socorridas para unidades de saúde. O namorado da jovem, de 28 anos, foi levado a um hospital público do Recife, mas não resistiu aos ferimentos.
Não há informações sobre o estado de saúde da jovem, de 20 anos, e da mãe dela. Elas estão internadas em um hospital particular da cidade.
Testemunhas disseram que a mulher era empresária e que teria sido o primeiro alvo do atirador. Em seguida, foram baleados a filha dela e o namorado da jovem.
O local foi isolado para a realização de perícia. Paredes do hall do quarto andar, local do crime, ficaram com marcas de projéteis.
Imagens de câmeras de segurança do condomínio mostram o momento em que o homem entra no prédio pelo portão da garagem.
Funcionários do prédio afirmaram que o homem não tinha autorização para entrar no edifício porque era considerado agressivo.

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