  Homem ameaça banhista com um jacaré em praia no Rio
Praia da Macumba

Homem ameaça banhista com um jacaré em praia no Rio

Caso foi registrado nesta quarta-feira (20). O filhote do animal foi resgatado da disputa por um salva-vidas e levado pra o Parque Natural Municipal de Marapendi

Publicado em 23 de Outubro de 2021 às 18:18

Agência FolhaPress

Homem ameaça banhista com um jacaré na Praia da Macumba, zona Oeste do Rio de Janeiro.  Crédito: Reprodução/Twitter/ @RJInformeNews
Dois homens brigaram para capturar um filhote de jacaré que apareceu na última quarta-feira (20) na praia da Macumba, zona oeste do Rio de Janeiro.
Em um vídeo que circulou em redes sociais, os banhistas aparecem agarrando o jacaré, enquanto um salva-vidas tenta resgatar o réptil.
Um dos homens chegou a ameaçar o outro apontando o filhote de jacaré como se fosse uma arma. Veja o vídeo:
A Defesa Civil do Rio de Janeiro informou que, após o salva-vidas conter a confusão, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para resgatar o jacaré. Ainda não se sabe o que levou os banhistas a disputarem o réptil.
Segundo o órgão, o jacaré foi capturado e solto em seu habitat natural, no Parque Natural Municipal de Marapendi.

Veja Também

Mulher que teve pescoço pisado por PM em SP é denunciada por 4 crimes

PF prende primo do senador Alcolumbre com 'grande quantidade de dinheiro'

Recomendado para você

Oscar Schmidt lutou durante 15 anos contra um tumor cerebral
Famosos lamentam morte de Oscar Schmidt aos 68 anos
Oscar Schmidt lutou durante 15 anos contra um tumor cerebral
Quando a cirurgia de tumor cerebral é indicada? Entenda o caso de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt

