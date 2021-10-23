Homem ameaça banhista com um jacaré em praia no Rio

Dois homens brigaram para capturar um filhote de jacaré que apareceu na última quarta-feira (20) na praia da Macumba, zona oeste do Rio de Janeiro.
Em um vídeo que circulou em redes sociais, os banhistas aparecem agarrando o jacaré, enquanto um salva-vidas tenta resgatar o réptil.
Um dos homens chegou a ameaçar o outro apontando o filhote de jacaré como se fosse uma arma. Veja o vídeo:
A Defesa Civil do Rio de Janeiro informou que, após o salva-vidas conter a confusão, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para resgatar o jacaré. Ainda não se sabe o que levou os banhistas a disputarem o réptil.
Segundo o órgão, o jacaré foi capturado e solto em seu habitat natural, no Parque Natural Municipal de Marapendi.