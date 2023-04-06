Homem agride esposa e morre a tiros após invadir casas durante fuga

Um homem morreu ao ser atingido por disparos enquanto tentava fugir após agredir sua esposa. O caso ocorreu em Bayeux, na região metropolitana de João Pessoa (PB), na madrugada desta quinta-feira (6).

À reportagem, a Polícia Civil informou que o homem, de 23 anos, cuja identidade não foi revelada, teria agredido a mulher após uma discussão. Em seguida, ele pulou um muro e invadiu as casas dos vizinhos para fugir.

Conforme a polícia, durante a tentativa de fuga alguém disparou e o matou. Os vizinhos acionaram a Polícia Militar ao ouvir os barulhos dos tiros, mas quando os agentes chegaram ao local, o homem já estava baleado na rua.

Os policiais levaram o homem ao Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

Após o ocorrido, a mulher saiu de casa. Vizinhos informaram que ela saiu logo cedo com os dois filhos.