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Na Paraíba

Homem agride esposa e morre a tiros após invadir casas durante fuga

Homem teria agredido a mulher após uma discussão; segunda a polícia, durante a fuga, alguém disparou e o matou

Publicado em 06 de Abril de 2023 às 16:25

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 abr 2023 às 16:25
Um homem morreu ao ser atingido por disparos enquanto tentava fugir após agredir sua esposa. O caso ocorreu em Bayeux, na região metropolitana de João Pessoa (PB), na madrugada desta quinta-feira (6).
À reportagem, a Polícia Civil informou que o homem, de 23 anos, cuja identidade não foi revelada, teria agredido a mulher após uma discussão. Em seguida, ele pulou um muro e invadiu as casas dos vizinhos para fugir.
Conforme a polícia, durante a tentativa de fuga alguém disparou e o matou. Os vizinhos acionaram a Polícia Militar ao ouvir os barulhos dos tiros, mas quando os agentes chegaram ao local, o homem já estava baleado na rua.
Os policiais levaram o homem ao Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu.
Após o ocorrido, a mulher saiu de casa. Vizinhos informaram que ela saiu logo cedo com os dois filhos.
Até o momento, os investigadores não sabem quem efetuou os disparos. Ninguém foi preso.

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