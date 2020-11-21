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Voz internacional

Hamilton protesta contra assassinato no RS: 'Outra vida negra perdida'

Lewis Hamilton tem sido voz ativa nos protestos antirracistas 'Black Lives Matter' ('Vidas Negras Importam', em português)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 nov 2020 às 20:48

Publicado em 21 de Novembro de 2020 às 20:48

Lewis Hamilton vence GP da Estíria
Hamilton protesta contra assassinato no RS: 'Outra vida negra perdida' Crédito: Reprodução/Twitter
O piloto britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, usou suas redes sociais neste sábado (21) para se manifestar sobre a morte de João Alberto Silveira Freitas, assassinado por dois seguranças em um supermercado da rede Carrefour, em Porto Alegre. O heptacampeão mundial de Fórmula 1 postou stories com uma foto de um dos protesto ocorridos nesta sexta-feira e dizeres sobre o ocorrido.
"Devastado por ouvir essa notícias. Outra vida negra perdida. Isso continua acontecendo e vamos lutar para que acabe. Enviando todos os meus pensamento e orações para o Brasil. Descanse em paz João Alberto Silveira Freitas", escreveu o piloto em sua conta no Instagram.

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Lewis Hamilton tem sido voz ativa nos protestos antirracistas "Black Lives Matter" ("Vidas Negras Importam", em português). Durante a atual temporada da Fórmula 1, por diversas vezes ergueu o punho, expressando dessa e de várias maneiras e em diferentes ocasiões a sua preocupação com a causa.

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Ao longo do ano, o britânico também foi alvo de reclamações de pilotos e ex-pilotos da maior categoria do automobilismo mundial por seu envolvimento com os protestos antirracistas e pelos pedidos para que os seus companheiros de Fórmula 1 se manifestassem sobre o tema.

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