Lewis Hamilton cria coleção sem gênero para marca americana

Nesta temporada de moda, a Tommy Hilfiger continua a explorar novas locações para os seus desfiles. Agora, o designer norte-americano irá apresentar suas coleções em Xangai, na China, no dia 4 de setembro.

Gigi Hadid, agora a marca tem a colaboração do piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton. Apesar da última coleção da Tommy Hilfiger ter sido inspirada no universo automobilístico, o britânico traz referências de fora do mundo do esporte para suas criações, combinado a essência da moda de rua da grife com seu estilo pessoal refinado. E essa não é a única novidade. Depois de quatro coleções criadas em parceria com a modelo, agora a marca tem a colaboração do piloto de Fórmula 1. Apesar da última coleção da Tommy Hilfiger ter sido inspirada no universo automobilístico, o britânico traz referências de fora do mundo do esporte para suas criações, combinado a essência da moda de rua da grife com seu estilo pessoal refinado.

"Criatividade é um dos aspectos mais importantes da vida", explica Hamilton, que completa: "Desenhar esta linha tem sido uma forma definitiva de autoexpressão, com detalhes criados meticulosamente."

Entre os destaques, estão os shapes versáteis, pensados para agradar tanto homens quanto mulheres, as peças com o logo LH e um moletom branco com listras em veludo escrito Loyalty (lealdade, em português) nas costas, uma das tatuagens do piloto.