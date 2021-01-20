Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • "Guerra das vacinas" dá fôlego a Doria nas redes sociais
Vantagem

"Guerra das vacinas" dá fôlego a Doria nas redes sociais

Segundo levantamento da consultoria Bites feito a pedido do Estadão, Doria superou o ganho de seguidores do presidente Jair Bolsonaro nos últimos dias
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

20 jan 2021 às 10:41

Publicado em 20 de Janeiro de 2021 às 10:41

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB)
A guinada de seguidores nas redes de João Doria representa um "ponto de inflexão" na disputa digital do governador contra o presidente Crédito: Reprodução Twitter
A aprovação da Coronavac para uso emergencial e o início da vacinação no Estado de São Paulo no domingo (17), deram ao governador João Doria (PSDB) um novo "fôlego" nas redes sociais. Segundo levantamento da consultoria Bites feito a pedido do Estadão, Doria superou o ganho de seguidores do presidente Jair Bolsonaro nos últimos dias. Entre 16 e 18 de janeiro, o governador somou 47,5 mil novos seguidores nas principais redes sociais. Bolsonaro conquistou bem menos, 11 mil.
A vantagem do tucano se dá no momento em que o governo do Estado conseguiu iniciar a vacinação antes do Ministério da Saúde. No domingo, minutos após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizar o uso da Coronavac, a enfermeira Mônica Calazans, de 54 anos, foi a primeira brasileira a receber uma dose no País. Na ocasião, Doria aproveitou para criticar o governo federal: "É o triunfo da vida contra os negacionistas, contra aqueles que preferem o cheiro da morte, ao invés da alegria da vida".
A guinada de seguidores nas redes de Doria representa um "ponto de inflexão" na disputa digital do governador contra o presidente, na avaliação do diretor da Bites, Manoel Fernandes. "Mas o governador de São Paulo precisará ter um conjunto de variáveis a seu favor para manter a vantagem iniciada no domingo", afirmou ele.

Veja Também

"Onde estão as outras vacinas?", diz Doria durante imunização em SP

No recorte mensal, que leva em consideração os últimos 30 dias, Bolsonaro tem um ganho de seguidores bem superior ao de Doria. De acordo com o levantamento, o presidente conquistou 114 mil pessoas em suas redes, ante quase 70 mil do governador. Em outras métricas, o tucano também aparece bem atrás - como em citações no Twitter e interações no Twitter, Facebook e Instagram.
Para o diretor da Bites, o número maior de seguidores não significa uma onda de apoio a Doria, mas um fluxo contrário a Bolsonaro. Ele citou como exemplo o fato de a hashtag #adeusbolsonaro estar entre as mais associadas ao nome de governador. "Doria precisará se manter na narrativa com fatos que chamem atenção de seus aliados e potenciais eleitores em 2022. Mas ainda não temos 'doristas'", afirmou.
A "ultrapassagem" de seguidores nos últimos dias, segundo o cientista político Eduardo Grin, professor da FGV-SP, reflete a "vitória" de Doria sobre Bolsonaro na corrida da vacina. "Havia uma disputa política evidente para saber quem seria o primeiro a aparecer na foto com a vacina sendo aplicada. Como uma imagem vale muito, a população tende a se guiar por isso."
Apesar de ser uma marca importante para a gestão do governador, a vacina não será suficiente para "catapultar" uma candidatura competitiva em 2022, disse o professor. "Ele deverá achar um mote de campanha que mostre para a sociedade que ele não é apenas oposição a Bolsonaro, que tem propostas para resolver problemas como desemprego."

Veja Também

De "jacaré" a "vacina do Doria": relembre frases de Bolsonaro sobre vacinação

Doria x Bolsonaro: a arrogância como política e a humilhação como castigo

Doria e Pazuello fazem batalha das coletivas após aprovação da vacina

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Redes Sociais Vacina João Doria
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 14/04/2026
Imagem de destaque
É sempre oportuno voltar a falar de vacinação
Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados