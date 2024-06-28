Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Grupo suspeito de falsificar diplomas da UFRGS é alvo da PF
Operação Engodo

Grupo suspeito de falsificar diplomas da UFRGS é alvo da PF

As investigações apontam que os criminosos cobravam cerca de R$ 7.000 e falsificavam os diplomas que eram apresentados para órgãos municipais, estaduais e federais
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 jun 2024 às 17:33

Publicado em 28 de Junho de 2024 às 17:33

Um grupo suspeito de falsificar diplomas utilizando o nome da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) foi alvo da Operação Engodo, deflagrada pela Polícia Federal nesta sexta-feira (28). Um homem foi preso durante a operação em Porto Alegre. Ele comandava uma clínica de estética no bairro Farroupilha, segundo a Polícia Federal.
O grupo também é investigado pela venda de revalidação de diplomas obtidos em instituições estrangeiras. Venezuela, Colômbia, Equador e Estados Unidos são alguns dos países citados pela PF. Servidores públicos que queriam obter o adicional de qualificação seriam uma parte dos clientes da quadrilha. As investigações apontam que os criminosos cobravam cerca de R$ 7.000 e falsificavam os diplomas que eram apresentados para órgãos municipais, estaduais e federais.
A PF estima que existam mais de dois mil diplomas falsos relacionados a esse grupo. São comprovantes de conclusão de mestrado, doutorado, pós, especialização e cursos em geral. Os investigados poderão responder por três crimes: exercício ilegal da profissão, uso de documento falso e associação criminosa. A reportagem questionou a UFRGS sobre a operação. Se houver resposta, o texto será atualizado.

Veja Também

Técnica é demitida suspeita de usar diploma falso de enfermeira no ES

Polícia realiza operação contra grupo que falsificava diplomas em Vila Velha

Candidatos chegam a pagar até R$ 1.500 por diploma falso

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Diploma Fraude Rio Grande do Sul Universidades
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A verdadeira identidade da autora do best-seller 'A Empregada', Freida McFadden
Imagem de destaque
Câmara do ES abre concurso público com salário de até R$ 8,3 mil
Imagem de destaque
O 'pulo do gato": por que esperar pelos juros baixos pode custar caro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados