Grupo suspeito de falsificar diplomas da UFRGS é alvo da PF

Um grupo suspeito de falsificar diplomas utilizando o nome da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) foi alvo da Operação Engodo, deflagrada pela Polícia Federal nesta sexta-feira (28). Um homem foi preso durante a operação em Porto Alegre. Ele comandava uma clínica de estética no bairro Farroupilha, segundo a Polícia Federal.

O grupo também é investigado pela venda de revalidação de diplomas obtidos em instituições estrangeiras. Venezuela, Colômbia, Equador e Estados Unidos são alguns dos países citados pela PF. Servidores públicos que queriam obter o adicional de qualificação seriam uma parte dos clientes da quadrilha. As investigações apontam que os criminosos cobravam cerca de R$ 7.000 e falsificavam os diplomas que eram apresentados para órgãos municipais, estaduais e federais.