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Versões do presidente

Grupo lança o Bolsoflix, plataforma com vídeos críticos a Bolsonaro

O Bolsoflix armazena as intervenções mais controversas de Bolsonaro nos últimos anos. Há seções chamadas "mentiras", "miscelânea" e "arrependidos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 mai 2021 às 17:49

Publicado em 14 de Maio de 2021 às 17:49

Plataforma reúne vídeos críticos a Bolsonaro
Plataforma reúne vídeos críticos a Bolsonaro Crédito: Reprodução Bolsoflix
Um grupo anônimo lançou a página Bolsoflix (https://www.bolsoflix.com/), que tem como proposta reunir vídeos críticos em que Jair Bolsonaro comenta temas como pandemia, violência, corrupção e economia. Também há seções chamadas "mentiras", "miscelânea" e "arrependidos".
O Bolsoflix armazena as intervenções mais controversas de Bolsonaro nos últimos anos.
Estão no site os vídeos em que o presidente promove aglomerações na pandemia, em que se recusa a comentar as mortes pelo coronavírus e diz não ser coveiro e em que diz ter acabado com a operação Lava Jato.

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