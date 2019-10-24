Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Grupo do PSL oficializa pedido de expulsão de Eduardo Bolsonaro
Crise no partido

Grupo do PSL oficializa pedido de expulsão de Eduardo Bolsonaro

A ala do PSL ligada ao presidente do partido, deputado Luciano Bivar, oficializou nesta quarta-feira (23) à Executiva Nacional um pedido de expulsão de Eduardo Bolsonaro, recém-nomeado líder da legenda na Câmara

Publicado em 24 de Outubro de 2019 às 20:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 out 2019 às 20:56
Eduardo Bolsonaro foi recém-nomeado líder do PSL na Câmara Crédito: Michel Jesus/Câmara dos Deputados
A ala do PSL ligada ao presidente do partido, deputado Luciano Bivar (PE), oficializou nesta quarta-feira (23) à Executiva Nacional um pedido de expulsão de Eduardo Bolsonaro (SP), recém-nomeado líder da legenda na Câmara
A representação é assinada pelo líder do PSL no Senado, Major Olímpio (SP), e pelos deputados da bancada paulista do partido Abou Anni, Coronel Tadeu, Joice Hasselmann e Júnior Bozzella. 
No documento, ao qual a reportagem teve acesso, os aliados de Bivar também pedem que, de imediato, seja destituída a Direção Estadual do partido em São Paulo, hoje sob o comando de Eduardo.

Veja Também

PSL do ES não presta contas e alimenta crise nacional do partido

Políticos do PSL no ES querem que clã Bolsonaro tome as rédeas do partido

A ofensiva contra o deputado, que é filho do presidente Jair Bolsonaro (PSL), ocorre no momento em que a disputa interna no PSL ultrapassa a esfera partidária, e as duas alas partem para uma ofensiva na Justiça. O pano de fundo é a tentativa de controle da legenda e de seu fundo partidário -que no fim de 2019 pode chegar a R$ 110 milhões.
De acordo com o trâmite do processo, o filho de Bolsonaro tem o prazo de cinco dias para apresentar sua defesa, "sob pena de confissão e revelia, considerando-se verdadeiros os fatos".
O documento indica que a disputa de poder com a família Bolsonaro ocorre há mais de um ano. O grupo alinhado a Bivar acusa Eduardo de abuso de poder, ao "colocar seus interesses pessoais à frente dos interesses do partido". 
Segundo os congressistas, o deputado tem atuado de forma antidemocrática à frente da sigla em São Paulo, para "desmontar o partido no estado". Eles dizem que Eduardo derrubou de "maneira ilegal" mais de 200 diretórios definitivos e comissões executivas municipais em todo o território paulista.

Veja Também

Entenda quem é quem na briga do PSL, o partido de Bolsonaro

Deputada do ES, Soraya Manato admite que PSL teve candidaturas laranjas

O documento elenca uma série de casos que aconteceram desde o ano passado em diversas cidades paulistas e que já foram levados oficialmente à Direção Nacional do PSL, como Avaré, São José do Rio Preto e Araraquara.
As reclamações, segundo a petição, partiram de filiados que estão no PSL antes da chegada do "clã Bolsonaro" e "que defendem há tempos os ideais do partido". 
"O representado Eduardo Bolsonaro já deu diversas declarações públicas à imprensa de que está montando o partido com o seu grupo", diz a representação. 
"Os princípios partidários têm muito maior importância do que quaisquer das demais normas previstas no estatuto do PSL. Dentre esses princípios estão: a unidade partidária, a proteção da imagem do partido e o respeito que deve existir entre seus membros."

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 25/04/2026
Editais e Avisos - 25/04/2026
Cartórios - 25/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados