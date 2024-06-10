Greve nas federais: governo anuncia R$ 3,77 bi do PAC às universidades

A inclusão desses R$ 3,77 bilhões em investimentos para as universidades federais, dentro do Novo PAC, com implantação de 10 novos campi nas cinco regiões do país, se soma ao investimento de R$ 1,75 bilhão destinado aos hospitais universitários. Com isso, os investimentos totalizam R$ 5,5 bilhões para todas as instituições públicas federais de ensino superior.

Os novos campi estão previstos em São Gabriel da Cachoeira (AM), Rurópolis (PA), Cidade Ocidental (GO), Caxias do Sul (RS), Ipatinga (MG), Jequié (BA), Baturité (CE), São José do Rio Preto (SP), Sertânia (PE) e Estância (SE). Com os anúncios, o governo busca ampliar a oferta de vagas da educação superior em regiões desassistidas.

Greve dos professores da Ufes Crédito: Ricardo Medeiros - 15/04/2024

Os campi oferecerão seis cursos, cada, para 2.800 estudantes. Para isso, serão contratados 388 servidores por unidade. As localidades foram definidas tendo como finalidade a ampliação da oferta de vagas em regiões com baixa cobertura de matrículas públicas na educação superior. A ampliação vai resultar em 28 mil novas vagas para estudantes de graduação.

Os recursos do PAC serão divididos em três frentes: consolidação, expansão e hospitais universitários. Os anúncios ocorreram durante reunião com reitores de universidades e institutos federais nesta segunda-feira (10), no Palácio do Planalto. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa da cerimônia.

O eixo que contará com mais recursos é o de consolidação com foco em infraestrutura, com investimentos de R$ 3,17 bilhões. O objetivo é consolidar campus já existentes no Brasil. Nesse tópico, serão realizados diversos tipos de obras com foco no fortalecimento da graduação e assistência infantil, a exemplo de moradia, refeitórios, salas de aula e laboratórios.

Os R$ 3,17 bilhões serão divididos entre obras novas, em andamentos e retomadas. A quantidade de obras previstas para o eixo é de 338.

O tópico da expansão contará com um investimento de R$ 600 milhões, que terão como foco a expansão das universidades. Segundo o governo federal, isso inclui a expansão dos 10 novos campi.