Governo oferece ajuda para bancar custos de bombeiros enviados ao Pantanal

Bombeiro segura uma mangueira enquanto tenta apagar um incêndio em uma fazenda no Pantanal Crédito: Amanda Perobelli/REUTERS/Folhapress

O ministro disse ter conversado com os governador Mauro Mendes (MT) e Reinaldo Azambuja (MS), no sábado (19). Segundo nota divulgada nesta segunda, o governo "realiza um levantamento nos dois Estados para entender a real necessidade" do efetivo para atuar na região.

O ministério disse também estar em contato com outros Estados para verificar se é possível enviar mais militares para atuar no combate ao fogo. "Além de custear as diárias, a pasta poderá oferecer apoio logístico às unidades que disponibilizarão os profissionais", afirma a nota.

Como mostrou o Estadão, diante da lentidão do governo em relação à destruição causados pelo fogo, voluntários tomaram a linha de frente na defesa do bioma e dos animais.

As queimadas já atingiram 15% da área do Pantanal. Na semana passada, o governo mandou o ministro Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, a Mato Grosso, anunciar recursos. Ao todo, a pasta liberou R$ 13,9 milhões para o enfrentamento das queimadas. De acordo com o Ministério da Defesa, as Forças Armadas coordenam operação de combate aos incêndios que emprega, neste momento, 542 profissionais.