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Custear diárias

Governo oferece ajuda para bancar custos de bombeiros enviados ao Pantanal

O Ministério da Justiça disse também estar em contato com outros Estados para verificar se é possível enviar mais militares para atuar no combate ao fogo

Publicado em 21 de Setembro de 2020 às 12:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 set 2020 às 12:29
Bombeiro segura uma mangueira enquanto tenta apagar um incêndio em uma fazenda no Pantanal, a maior área úmida do mundo, em Pocone, Mato Grosso, Brasil, 26 de agosto de 2020. REUTERS / Amanda Perobelli
Bombeiro segura uma mangueira enquanto tenta apagar um incêndio em uma fazenda no Pantanal Crédito: Amanda Perobelli/REUTERS/Folhapress
O ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, informou nesta segunda-feira (21) que o governo federal ofereceu custear diárias de bombeiros militares que se deslocaram para o Mato Grosso e para o Mato Grosso de Sul a fim de atuar no combate ao incêndio no Pantanal. A pasta ainda avalia a necessidade de envio da Força Nacional.
O ministro disse ter conversado com os governador Mauro Mendes (MT) e Reinaldo Azambuja (MS), no sábado (19). Segundo nota divulgada nesta segunda, o governo "realiza um levantamento nos dois Estados para entender a real necessidade" do efetivo para atuar na região.
O ministério disse também estar em contato com outros Estados para verificar se é possível enviar mais militares para atuar no combate ao fogo. "Além de custear as diárias, a pasta poderá oferecer apoio logístico às unidades que disponibilizarão os profissionais", afirma a nota.

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Como mostrou o Estadão, diante da lentidão do governo em relação à destruição causados pelo fogo, voluntários tomaram a linha de frente na defesa do bioma e dos animais.
As queimadas já atingiram 15% da área do Pantanal. Na semana passada, o governo mandou o ministro Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, a Mato Grosso, anunciar recursos. Ao todo, a pasta liberou R$ 13,9 milhões para o enfrentamento das queimadas. De acordo com o Ministério da Defesa, as Forças Armadas coordenam operação de combate aos incêndios que emprega, neste momento, 542 profissionais.
No domingo (20), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes usou sua conta no Twitter para criticar a situação. "As queimadas no Pantanal representam um risco crítico ao bioma. Animais estão morrendo. Milhares de famílias que sobrevivem do Rio Paraguai, que já atingiu seu menor nível em 50 anos, estão em risco", escreveu. Para Mendes, é preciso reverter o quadro "de descaso pela política ambiental".

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