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Quem dá mais?

Governo leiloa Lamborghini que pertencia ao crime organizado; veja valor e modelo

Veículo de luxo é avaliado em mais de R$ 1,5 milhão; no ano passado, o Ministério da Justiça arrecadou R$ 109,08 milhões com a venda de itens que antes estavam nas mãos de bandidos

Publicado em 22 de Março de 2025 às 12:13

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

22 mar 2025 às 12:13
O Ministério da Justiça e Segurança Pública leiloa uma Lamborghini Urus, ano 2018, avaliada em mais de R$ 1,5 milhão. O carro de luxo foi apreendido em uma operação da Polícia Federal. O lance inicial fixado pela pasta é de R$ 1.149.348,75.
Lamborghini foi apreendida pela Polícia Federal Crédito: Divulgação MJSP
A operação Black Monday foi deflagrada na Paraíba para desarticular uma quadrilha de lavagem de dinheiro. A Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos (Senad) do ministério realiza leilões frequentes de bens apreendidos do crime organizado.
O carro está estacionado no pátio do Leilões PB, na Paraíba, e os interessados podem agendar uma visita para ver o veículo entre 26 e 27 de março das 9 horas às 15 horas. De acordo com o ministério, tanto pessoas físicas como pessoas jurídicas podem participar do leilão.
O valor arrecadado no leilão será destinado ao Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das Atividades-Fim da Polícia Federal (Funapol).
No ano passado, o Ministério da Justiça e Segurança Pública arrecadou R$ 109,08 milhões com o leilão de bens apreendidos do crime organizado. Entre janeiro e outubro foram leiloados 3.851 itens.
A descapitalização das quadrilhas e facções é uma das principais estratégias da pasta para tentar desmobilizar o crime organizado. A ideia é que o estrangulamento financeiro dessas organizações é fundamental para desarticular esses grupos.

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