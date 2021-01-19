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Desastres naturais

Governo federal reconhece situação de emergência em 9 municípios

No Espírito Santo, a cidade de Castelo foi atingida por enxurradas. No Rio Grande do Norte, Lagoa de Velhos sofre com a seca. Estiagem é reconhecida em outras sete cidades.
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

19 jan 2021 às 14:50

Publicado em 19 de Janeiro de 2021 às 14:50

Moradores de Castelo limpam casas e ruas após a enchente causada pela chuva forte que caiu na cidade
Moradores de Castelo limpam casas e ruas após a enchente causada pela chuva forte que caiu na cidade - Bairro: Niterói Crédito: Vitor Jubini
O Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) reconheceu hoje (19) a situação de emergência em nove municípios atingidos por desastres naturais em cinco estados: Ceará, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Rio Grande do Norte.
A portaria da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil foi publicada no Diário Oficial da União.
No Espírito Santo, a cidade de Castelo foi atingida por enxurradas. Já no Rio Grande do Norte, Lagoa de Velhos tem sofrido com a seca. E a estiagem foi o motivo do reconhecimento nos outros sete municípios: Itapagê (CE), Novo Xingu (RS), Sete de Setembro (RS), Senador Salgado Filho (RS), Vicente Dutra (RS), Entre Rios (SC) e Caraúbas (RN).
De acordo com o ministério, este ano o governo federal já reconheceu situação de emergência em 54 cidades de diversos estados. Com isso, elas poderão ter acesso a recursos federais para ações de socorro, assistência, restabelecimento de serviços essenciais à população e recuperação de infraestruturas danificadas.
Em nota, o Ministério do Desenvolvimento Regional explicou que o auxílio pode ser solicitado sempre que necessário, inclusive em situações recorrentes, como é o caso de desastres ocasionados por seca ou chuvas intensas. Para receber o auxílio é necessário atender aos procedimentos e critérios exigidos pela Instrução Normativa nº 2/2016. Prefeituras e governos devem apresentar o diagnóstico dos danos e um plano de trabalho para a execução das ações.

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