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Segundo alerta do dia

Inmet emite aviso de chuvas intensas para 75 municípios capixabas

De acordo com o aviso, que começou a valer às 13h desta quinta-feira (14), a chuva pode vir acompanhada de ventos intensos; mais cedo, o Inpe também fez um alerta para 27 cidades do ES
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

14 jan 2021 às 20:17

Publicado em 14 de Janeiro de 2021 às 20:17

Chuva forte atinge Vitória e deixa ruas alagadas
75 cidades capixabas devem ficar em alerta para chuva forte, segundo o Inmet Crédito: Fernando Madeira
O Espírito Santo tem um novo aviso de chuvas fortes. Após o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) divulgar um aviso de atenção para 27 municípios capixabas, com base em uma previsão de pancadas de chuva acompanhadas de raios, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também emitiu um alerta de risco de chuvas intensas em 75 municípios do Estado. De acordo com o aviso, que começou a valer às 13h desta quinta-feira (14), a chuva pode vir acompanhada de ventos intensos. Há baixo risco de alagamentos e de descargas elétricas até às 11h de sexta-feira (15).
De acordo com o Inmet, o volume de chuva deve variar entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Os ventos podem chegar a 60 km/h.

CONFIRA OS MUNICÍPIOS EM ÁREA DE RISCO:

  1. Alegre;
  2. Alfredo Chaves;
  3. Alto Rio Novo;
  4. Anchieta;
  5. Apiacá;
  6. Aracruz;
  7. Atilio Vivacqua;
  8. Baixo Guandu;
  9. Barra De São Francisco;
  10. Boa Esperança;
  11. Bom Jesus Do Norte;
  12. Brejetuba;
  13. Cachoeiro De Itapemirim;
  14. Cariacica;
  15. Castelo;
  16. Colatina;
  17. Conceição Da Barra;
  18. Conceição Do Castelo;
  19. Divino De São Lourenço;
  20. Domingos Martins;
  21. Ecoporanga;
  22. Fundão;
  23. Governador Lindenberg;
  24. Guarapari;
  25. Guaçuí;
  26. Ibatiba;
  27.  Ibiraçu;
  28. Ibitirama;
  29. Iconha;
  30. Irupi;
  31. Itaguaçu;
  32. Itapemirim;
  33. Itarana;
  34. Iúna;
  35. Jaguaré;
  36. Jerônimo Monteiro;
  37. João Neiva;
  38. Laranja Da Terra;
  39. Linhares;
  40. Marataízes;
  41. Marechal Floriano;
  42. Marilândia;
  43. Mimoso Do Sul;
  44. Montanha;
  45. Muniz Freire;
  46. Muqui;
  47. Nova Venécia;
  48. Pancas;
  49. Pedro Canário;
  50. Pinheiros;
  51. Piúma;
  52. Ponto Belo;
  53. Presidente Kennedy;
  54. Rio Bananal;
  55. Rio Novo Do Sul;
  56. Santa Leopoldina;
  57. Santa Maria De Jetibá;
  58. Santa Teresa;
  59. Serra;
  60. Sooretama;
  61. São Domingos Do Norte;
  62. São Gabriel Da Palha;
  63. São José Do Calçado;
  64. São Mateus;
  65. São Roque Do Canaã;
  66. Vargem Alta;
  67. Venda Nova Do Imigrante;
  68. Viana;
  69. Vila Pavão;
  70. Vila Valério;
  71. Vila Velha;
  72. Vitória;
  73. Água Doce Do Norte;
  74. Águia Branca;
  75. Afonso Cláudio.
Área de risco para chuva em 75 municípios do ES
Área de risco para chuva em 75 municípios do ES Crédito: Reprodução Inmet

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