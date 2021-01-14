Inmet emite aviso de chuvas intensas para 75 municípios capixabas

O Espírito Santo tem um novo aviso de chuvas fortes. Após o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) divulgar um aviso de atenção para 27 municípios capixabas, com base em uma previsão de pancadas de chuva acompanhadas de raios, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também emitiu um alerta de risco de chuvas intensas em 75 municípios do Estado. De acordo com o aviso, que começou a valer às 13h desta quinta-feira (14), a chuva pode vir acompanhada de ventos intensos. Há baixo risco de alagamentos e de descargas elétricas até às 11h de sexta-feira (15).
De acordo com o Inmet, o volume de chuva deve variar entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Os ventos podem chegar a 60 km/h.
CONFIRA OS MUNICÍPIOS EM ÁREA DE RISCO:
- Alegre;
- Alfredo Chaves;
- Alto Rio Novo;
- Anchieta;
- Apiacá;
- Aracruz;
- Atilio Vivacqua;
- Baixo Guandu;
- Barra De São Francisco;
- Boa Esperança;
- Bom Jesus Do Norte;
- Brejetuba;
- Cachoeiro De Itapemirim;
- Cariacica;
- Castelo;
- Colatina;
- Conceição Da Barra;
- Conceição Do Castelo;
- Divino De São Lourenço;
- Domingos Martins;
- Ecoporanga;
- Fundão;
- Governador Lindenberg;
- Guarapari;
- Guaçuí;
- Ibatiba;
- Ibiraçu;
- Ibitirama;
- Iconha;
- Irupi;
- Itaguaçu;
- Itapemirim;
- Itarana;
- Iúna;
- Jaguaré;
- Jerônimo Monteiro;
- João Neiva;
- Laranja Da Terra;
- Linhares;
- Marataízes;
- Marechal Floriano;
- Marilândia;
- Mimoso Do Sul;
- Montanha;
- Muniz Freire;
- Muqui;
- Nova Venécia;
- Pancas;
- Pedro Canário;
- Pinheiros;
- Piúma;
- Ponto Belo;
- Presidente Kennedy;
- Rio Bananal;
- Rio Novo Do Sul;
- Santa Leopoldina;
- Santa Maria De Jetibá;
- Santa Teresa;
- Serra;
- Sooretama;
- São Domingos Do Norte;
- São Gabriel Da Palha;
- São José Do Calçado;
- São Mateus;
- São Roque Do Canaã;
- Vargem Alta;
- Venda Nova Do Imigrante;
- Viana;
- Vila Pavão;
- Vila Valério;
- Vila Velha;
- Vitória;
- Água Doce Do Norte;
- Águia Branca;
- Afonso Cláudio.