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Nesta quinta-feira

Inpe alerta para tempestade e ventos fortes em 27 municípios do ES

Além do alerta para esta quinta-feira (14), segundo o Incaper, Perturbações Ondulatórias nos Ventos Alísios (POAs) devem ser responsáveis pela mudança do tempo no Espírito Santo e provocar chuva também nesta sexta-feira (15) e no sábado (16)

Publicado em 14 de Janeiro de 2021 às 11:07

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

14 jan 2021 às 11:07
Chuva forte atinge Vitória e deixa ruas alagadas
Chuva pode atingir a Grande Vitória Crédito: Fernando Madeira
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) divulgou aviso de atenção válido para 27 municípios capixabas entre a tarde e a noite desta quinta-feira (14), a partir das 12h. Nestes locais, poderão ocorrer pancadas de chuva acompanhadas de raios. Além disso, o Inpe também indicou a possibilidade de queda de granizo e rajadas de vento de moderada a forte intensidade nas regiões.
Confira os municípios abrangidos pelo alerta:
  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca
  4. Alto Rio Novo
  5. Baixo Guandu
  6. Barra de São Francisco
  7. Brejetuba
  8. Conceição do Castelo
  9. Divino de São Lourenço
  10. Ecoporanga
  11. Ibatiba
  12. Ibitirama
  13. Irupi
  14. Itaguaçu
  15. Itarana
  16. Iúna
  17. Laranja da Terra
  18. Mantenópolis
  19. Montanha
  20. Mucurici
  21. Muniz Freire
  22. Pancas
  23. Ponto Belo
  24. São Domingos do Norte
  25. São Gabriel da Palha
  26. Venda Nova do Imigrante
  27. Vila Pavão

MUDANÇA DE TEMPO

Perturbações Ondulatórias nos Ventos Alísios (POAs) devem ser responsáveis pela mudança no tempo nesta quinta-feira no Espírito Santo. A agitação das nuvens, segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), deve contribuir para a ocorrência de chuva em todo o Estado. As temperaturas diminuem em todas as regiões capixabas. Na sexta-feira (15) e no sábado (16) a previsão é de sol entre nuvens com possibilidade de chuva rápida.
De acordo com o instituto capixaba, as perturbações provocam chuva rápida no litoral do Estado durante a manhã de quinta. Em alguns momentos do dia, as pancadas de chuva devem chegar ao Norte, Noroeste, Sul e região Serrana.
Previsão do Incaper para os próximos três dias
Previsão do Incaper para os próximos três dias Crédito: Reprodução Incaper
Na Grande Vitória, sol entre nuvens e chuva rápida pela manhã. A temperatura mínima deve ser de 22 °C e a máxima, 31 °C. Nas áreas mais altas da região Sul a máxima não deve ultrapassar 28 ºC. Nas demais regiões, a temperatura deve variar entre 18 °C e 33 °C.
A sexta-feira deve ser de sol entre nuvens, com previsão de chuva rápida. As regiões Serrana, Sul, Norte e Noroeste podem ter pancadas de chuva, acompanhadas de trovoadas. As temperaturas, segundo o Incaper, seguem amenas em todas as regiões.
No sábado, a previsão de tempo fechado com trovoadas permanece apenas nas regiões Sul e Serrana. Por outro lado, Norte, Nordeste, Noroeste e toda a faixa litorânea capixaba seguem com previsão de chuva rápida.

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