Inpe alerta para tempestade e ventos fortes em 27 municípios do ES

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) divulgou aviso de atenção válido para 27 municípios capixabas entre a tarde e a noite desta quinta-feira (14), a partir das 12h. Nestes locais, poderão ocorrer pancadas de chuva acompanhadas de raios. Além disso, o Inpe também indicou a possibilidade de queda de granizo e rajadas de vento de moderada a forte intensidade nas regiões.
Confira os municípios abrangidos pelo alerta:
- Afonso Cláudio
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alto Rio Novo
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Brejetuba
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Ecoporanga
- Ibatiba
- Ibitirama
- Irupi
- Itaguaçu
- Itarana
- Iúna
- Laranja da Terra
- Mantenópolis
- Montanha
- Mucurici
- Muniz Freire
- Pancas
- Ponto Belo
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- Venda Nova do Imigrante
- Vila Pavão
MUDANÇA DE TEMPO
Perturbações Ondulatórias nos Ventos Alísios (POAs) devem ser responsáveis pela mudança no tempo nesta quinta-feira no Espírito Santo. A agitação das nuvens, segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), deve contribuir para a ocorrência de chuva em todo o Estado. As temperaturas diminuem em todas as regiões capixabas. Na sexta-feira (15) e no sábado (16) a previsão é de sol entre nuvens com possibilidade de chuva rápida.
De acordo com o instituto capixaba, as perturbações provocam chuva rápida no litoral do Estado durante a manhã de quinta. Em alguns momentos do dia, as pancadas de chuva devem chegar ao Norte, Noroeste, Sul e região Serrana.
Na Grande Vitória, sol entre nuvens e chuva rápida pela manhã. A temperatura mínima deve ser de 22 °C e a máxima, 31 °C. Nas áreas mais altas da região Sul a máxima não deve ultrapassar 28 ºC. Nas demais regiões, a temperatura deve variar entre 18 °C e 33 °C.
A sexta-feira deve ser de sol entre nuvens, com previsão de chuva rápida. As regiões Serrana, Sul, Norte e Noroeste podem ter pancadas de chuva, acompanhadas de trovoadas. As temperaturas, segundo o Incaper, seguem amenas em todas as regiões.
No sábado, a previsão de tempo fechado com trovoadas permanece apenas nas regiões Sul e Serrana. Por outro lado, Norte, Nordeste, Noroeste e toda a faixa litorânea capixaba seguem com previsão de chuva rápida.