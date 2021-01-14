Inpe alerta para tempestade e ventos fortes em 27 municípios do ES

Chuva pode atingir a Grande Vitória Crédito: Fernando Madeira

27 municípios capixabas entre a tarde e a noite desta quinta-feira (14), a partir das 12h. Nestes locais, poderão ocorrer pancadas de chuva acompanhadas de raios. Além disso, o Inpe também indicou a possibilidade de queda de granizo e rajadas de vento de moderada a forte intensidade nas regiões. Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) divulgou aviso de atenção válido paraentre a tarde e a noite desta quinta-feira (14), a partir das 12h. Nestes locais, poderão ocorrer pancadas de chuva acompanhadas de raios. Além disso, o Inpe também indicou a possibilidade de queda de granizo e rajadas de vento de moderada a forte intensidade nas regiões.

Confira os municípios abrangidos pelo alerta:

Afonso Cláudio Água Doce do Norte Águia Branca Alto Rio Novo Baixo Guandu Barra de São Francisco Brejetuba Conceição do Castelo Divino de São Lourenço Ecoporanga Ibatiba Ibitirama Irupi Itaguaçu Itarana Iúna Laranja da Terra Mantenópolis Montanha Mucurici Muniz Freire Pancas Ponto Belo São Domingos do Norte São Gabriel da Palha Venda Nova do Imigrante Vila Pavão

MUDANÇA DE TEMPO

De acordo com o instituto capixaba, as perturbações provocam chuva rápida no litoral do Estado durante a manhã de quinta. Em alguns momentos do dia, as pancadas de chuva devem chegar ao Norte, Noroeste, Sul e região Serrana.

Previsão do Incaper para os próximos três dias Crédito: Reprodução Incaper

Na Grande Vitória , sol entre nuvens e chuva rápida pela manhã. A temperatura mínima deve ser de 22 °C e a máxima, 31 °C. Nas áreas mais altas da região Sul a máxima não deve ultrapassar 28 ºC. Nas demais regiões, a temperatura deve variar entre 18 °C e 33 °C.

A sexta-feira deve ser de sol entre nuvens, com previsão de chuva rápida. As regiões Serrana, Sul, Norte e Noroeste podem ter pancadas de chuva, acompanhadas de trovoadas. As temperaturas, segundo o Incaper, seguem amenas em todas as regiões.