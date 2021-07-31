Governo federal quer testar 10 milhões de pessoas por mês a partir de agosto

"A ideia é que a gente monte alguns centros e possa fazer esses testes em locais de circulação de pessoas", explicou o secretário. Segundo Cruz, a iniciativa vai identificar casos positivos de Covid-19 em pessoas assintomáticas, isolar esses pacientes e testar outras pessoas com quem eles tenham tido contato. Com isso, a expectativa é frear a disseminação de variantes do coronavírus como a Delta no País.