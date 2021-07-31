Governo federal quer testar 10 milhões de pessoas por mês a partir de agosto

O secretário-executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, disse neste sábado (31) que a pasta pretende implementar a partir da primeira quinzena de agosto uma estratégia nacional de testagem de Covid-19 com busca ativa no país. Em entrevista à CNN Brasil, Cruz afirmou que a expectativa é testar até 10 milhões de pessoas por mês no país.
"A ideia é que a gente monte alguns centros e possa fazer esses testes em locais de circulação de pessoas", explicou o secretário. Segundo Cruz, a iniciativa vai identificar casos positivos de Covid-19 em pessoas assintomáticas, isolar esses pacientes e testar outras pessoas com quem eles tenham tido contato. Com isso, a expectativa é frear a disseminação de variantes do coronavírus como a Delta no País.
Cruz informou que a Fiocruz vai ministrar nos dias 2 e 3 de agosto uma oficina a Estados e municípios para orientar governos sobre a produção e administração do teste rápido de antígenos, usado na estratégia da busca ativa. Segundo o secretário, a instituição informou ser capaz de produzir 10 milhões de testes por mês.