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Apoio e segurança

Governo autoriza Bolsonaro a levar cinco assessores aos EUA

Bolsonaro viaja para os Estados Unidos, onde passará a virada do ano, sem participar da cerimônia de posse do presidente eleito e já diplomado Luiz Inácio Lula da Silva

Publicado em 30 de Dezembro de 2022 às 10:42

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

30 dez 2022 às 10:42
Luci Ribeiro
Cinco assessores vão acompanhar o presidente Jair Bolsonaro em viagem aos Estados Unidos para dar apoio e fazer sua segurança, segundo despacho publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (30). O despacho prevê que a atuação dos assessores em Miami se dará em "agenda internacional" do futuro ex-presidente da República em Miami do dia 1º de janeiro, próximo domingo, até o dia 30 de janeiro.
Como mostrou o jornal O Estado de S. Paulo, Bolsonaro viaja para os Estados Unidos, onde passará a virada do ano, sem participar da cerimônia de posse do presidente eleito e já diplomado Luiz Inácio Lula da Silva.
Antes de viajar, Bolsonaro convocou na tarde da quarta-feira (28) seus assessores mais próximos para uma reunião de despedida no Palácio da Alvorada. Foram chamados todos os integrantes das equipes ligadas diretamente a seu gabinete no 3º andar do Palácio do Planalto.
Jair Bolsonaro (PL), durante comemoração do Bicentenário da Independência do Brasil em Brasília
Jair Bolsonaro (PL), durante comemoração do Bicentenário da Independência do Brasil em Brasília Crédito: Alan Santos/ PR
Bolsonaro não avisou nem sequer ao vice-presidente da República, Hamilton Mourão, da viagem, tampouco que não passaria a faixa a Lula.
Assim que Bolsonaro deixar o espaço aéreo brasileiro, nas asas do Airbus presidencial, o VC-1 da Força Aérea Brasileira (FAB), Mourão passa a ser automaticamente o presidente em exercício, sem que tenha havido um único telefonema entre eles. Há dúvidas se ele poderá voltar em jato da FAB.
O vice Mourão também já disse que não deseja passar a faixa e que sua função se encerra em 31 de dezembro. Senador eleito pelo Rio Grande do Sul, ele deseja ser uma espécie de líder da direita na oposição a Lula no Congresso.
Como o jornal O Estado de S. Paulo mostrou, o presidente foi aconselhado a evitar declarações públicas para que não seja envolvido em processos judiciais contra mobilizações e atos antidemocráticos de seus apoiadores, que pregam um golpe de Estado.

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