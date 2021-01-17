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STF

'Governantes devem estar à altura do desafio de imunizar', diz Gilmar

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), disse neste domingo, 17, que a liberação de uso emergencial de vacinas representa um alento e que os governantes precisam estar à altura do desafio seguinte

Publicado em 17 de Janeiro de 2021 às 17:20

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

17 jan 2021 às 17:20
Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF)
Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Crédito: Fellipe Sampaio /SCO/STF
O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), disse neste domingo, 17, que a liberação de uso emergencial de vacinas representa um alento e que os governantes precisam estar à altura do desafio seguinte.
No Twitter, o magistrado parabenizou os profissionais envolvidos nas pesquisas e a Anvisa, que deu o aval à utilização emergencial da Coronavac e da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford e a farmacêutica AstraZeneca. Ele ainda usou a hashtag #VacinaJa.
"Em meio a uma semana tão dura, a aprovação do uso emergencial de vacinas é um alento. Parabenizo todos os profissionais envolvidos e a Anvisa pela seriedade e rapidez nesse trabalho. Devem agora os governantes estar à altura do desafio de imunizar toda a população", escreveu.

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