'Governantes devem estar à altura do desafio de imunizar', diz Gilmar

No Twitter, o magistrado parabenizou os profissionais envolvidos nas pesquisas e a Anvisa, que deu o aval à utilização emergencial da Coronavac e da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford e a farmacêutica AstraZeneca. Ele ainda usou a hashtag #VacinaJa.

"Em meio a uma semana tão dura, a aprovação do uso emergencial de vacinas é um alento. Parabenizo todos os profissionais envolvidos e a Anvisa pela seriedade e rapidez nesse trabalho. Devem agora os governantes estar à altura do desafio de imunizar toda a população", escreveu.