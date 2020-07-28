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Crítica

Governador quer pacto por emprego, mas mantém Estado fechado, diz Bolsonaro

Bolsonaro criticou o governador do Maranhão por propor um pacto pelo emprego e manter, ao mesmo tempo, medidas de isolamento social como forma de combate à Covid-19

Publicado em 28 de Julho de 2020 às 12:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jul 2020 às 12:32
Jair Bolsonaro na solenidade de posse de Nelson Luiz Sperle Teich, Ministro de Estado da Saúde.
Jair Bolsonaro  critica o governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB) Crédito: Marcos Corrêa/PR
Sem citar nomes, o presidente Jair Bolsonaro criticou o governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), por propor um pacto pelo emprego e manter, ao mesmo tempo, medidas de isolamento social como forma de combate ao novo coronavírus. "Tem governador agora que quer pacto pelo emprego, mas ele continua com o Estado dele fechado", disse Bolsonaro a apoiadores na saída do Palácio da Alvorada na manhã desta terça-feira (28).
Na segunda-feira (27), Dino escreveu, pelo Twitter, que encaminhou um ofício ao Presidente da República "propondo que ele reúna os governadores, entidades empresariais e trabalhadores, visando um Pacto Nacional pelo Emprego". "Hoje, o secretário de Política Econômica do Governo Federal anunciou que o desemprego vai aumentar", afirmou Dino.
Em entrevista à Folha de S.Paulo, o secretário de Política Econômica, Adolfo Sachsida, disse que a alta moderada nos índices de desemprego não reflete a realidade. "O desemprego já aumentou, os dados é que não mostram isso, sendo bem franco", disse na entrevista. "Temos de estar prontos para endereçar esse problema que vai afligir duramente a sociedade brasileira. Em setembro, os índices de desemprego vão dar um repique grande."

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