Governador quer pacto por emprego, mas mantém Estado fechado, diz Bolsonaro

Em entrevista à Folha de S.Paulo, o secretário de Política Econômica, Adolfo Sachsida, disse que a alta moderada nos índices de desemprego não reflete a realidade. "O desemprego já aumentou, os dados é que não mostram isso, sendo bem franco", disse na entrevista. "Temos de estar prontos para endereçar esse problema que vai afligir duramente a sociedade brasileira. Em setembro, os índices de desemprego vão dar um repique grande."