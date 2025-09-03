Agora

Governador do Tocantins é afastado em operação da PF sobre desvio de emendas

O dinheiro desviado, estimado em R$ 73 milhões, teria sido usado para a aquisição de imóveis de luxo, compra de gado e despesas pessoais

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 09:34

Segundo a polícia, fraudes no fornecimento de cestas básicas durante pandemia chegam a R$ 73 milhões Crédito: Reprodução

O governador de Tocantins, Wanderlei Barbosa (Republicanos), foi afastado do cargo em uma operação da Polícia Federal que investiga desvio de emendas parlamentares durante a pandemia de Covid-19. Segundo a PF, houve fraudes no fornecimento de cestas básicas e frango congelados comprados com essa verba. O prejuízo é estimado em R$ 73 milhões. O dinheiro teria sido usado para a aquisição de imóveis de luxo, compra de gado e despesas pessoais.

A assessoria do governador não se manifestou sobre o caso. A operação e o afastamento do governador foram autorizados pelo ministro Mauro Campbell, do STJ (Superior Tribunal de Justiça).

Foram cumpridos 51 mandados de busca e apreensão. Mais de 200 policiais foram mobilizados para a operação. Esta foi a segunda fase da operação Fames-19, que investiga esses desvios. Em agosto de 2024, Barbosa já havia sido alvo de mandados de busca e apreensão.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta