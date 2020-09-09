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Coronavírus

Governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, é diagnosticado com Covid-19

Segundo nota divulgada pelo governo do Distrito Federal, o governador 'passa bem e segue despachando normalmente de casa'

Publicado em 09 de Setembro de 2020 às 08:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 set 2020 às 08:15
Atual governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha
O atual governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, apresentou sintomas da Covid-19 Crédito: Reprodução | Redes sociais
O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), está com Covid-19. Ibaneis apresentou sintomas no fim de semana, como coriza e tosse, depois de viajar com um amigo, que acabou sendo diagnosticado com a doença. Até esta terça-feira (8), o número de infectados pelo coronavírus no Distrito Federal foi de 171.739.
Segundo nota divulgada pelo governo do Distrito Federal, o governador "passa bem e segue despachando normalmente de casa". Amanhã, ele passará por uma bateria de exames.
Até agora, ao menos 12 governadores - além do presidente Jair Bolsonaro e de ministros - contraíram o vírus. Antes de Ibaneis, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), confirmou o diagnóstico e disse suspeitar de contaminação por meio de alguma embalagem recebida em casa.

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