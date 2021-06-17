Gilmar Mendes autoriza auditor investigado a ficar em silêncio em CPI

Ministro Gilmar Mendes Crédito: Fellipe Sampaio/STF

Na decisão, Gilmar Mendes manteve a quebra dos sigilos telefônico e telemático do auditor.

Marques produziu o documento no primeiro domingo de junho (6) e compartilhou com colegas. Segundo informações encaminhadas à corregedoria do tribunal, o auditor relatou que comentou o teor de suas opiniões com o pai, Ricardo Silva Marques.

Militar, amigo de Bolsonaro e gerente-executivo de Inteligência e Segurança Corporativa da Petrobras, ele teria encaminhado o documento ao presidente, segundo o servidor do TCU disse a seus chefes.

O depoimento dele está previsto para quinta-feira (17). Apesar de ter garantido o direito do auditor para permanecer calado, Gilmar Mendes afirmou que a regra não é ampla e irrestrita.

Segundo o ministro, ele está proibido de "faltar com a verdade relativamente a todos os demais questionamentos não abrigados" à sua garantia de não se autoincriminar.

"O direito ao silêncio foi consagrado em tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil é signatário, que enunciam o direito do acusado de não depor contra si mesmo", afirmou.

Poucas horas depois de Bolsonaro afirmar, no último dia 7, que o TCU teria produzido um relatório afirmando que "50% dos óbitos por Covid não foram por Covid", o tribunal desmentiu a informação. O órgão disse, em nota, que não elaborou o documento.

Segundo o TCU, o documento era uma análise pessoal de um servidor, que havia sido compartilhada para discussão e não integrava processos oficiais. "Ressalta-se, ainda, que as questões veiculadas no referido documento não encontram respaldo em nenhuma fiscalização do TCU", afirmou o órgão.

Após ser desmentido, Bolsonaro disse que errou ao atribuir à corte os dados, mas insistiu que há indícios de supernotificação das mortes por coronavírus no país. Ele disse ter acionado a CGU (Controladoria-Geral da União) para investigar essas suspeitas.