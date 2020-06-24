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Versoes contradizem

General Heleno nega 'embaraços' para troca da segurança no Rio

Versão do ministro do Gabinete de Segurança Institucional, porém, conflita com a do presidente Jair Bolsonaro

Publicado em 23 de Junho de 2020 às 22:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jun 2020 às 22:15
General Augusto Heleno
General Augusto Heleno disse que Bolsonaro não teve "embaraços" para troca de segurança no Rio Crédito: Marcos Corrêa/PR
Em manifestação encaminhada à Polícia Federal no último dia 27, o ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional), general Augusto Heleno, assegura que o presidente Jair Bolsonaro não teve "óbices ou embaraços" em 2019 e em 2020 para mexer na equipe que faz sua segurança pessoal.
A afirmação vai na contramão daquilo que Bolsonaro diz ter sido o motivo de sua reação na reunião ministerial de 22 de abril, quando ameaçou interferir em órgãos de inteligência e disse que já tentou "trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro oficialmente" e não conseguiu.
Na ocasião, Bolsonaro ressaltou, sem dar detalhes, que essa dificuldade teria acabado e que, dali em diante, trocaria até o ministro para implementar as mudanças que desejava caso fosse necessário.

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"Eu não vou esperar foder minha família toda de sacanagem, ou amigo meu, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura", disse o presidente na ocasião.
À PF, porém, Heleno destacou que trocas foram realizadas sem problemas. O ministro citou as substituições que já ocorreram na segurança de Bolsonaro e respondeu pedido da polícia sobre "detalhamento de eventuais óbices ou embaraços a nomes escolhidos para atuação na segurança pessoal do presidente da República ou de seus familiares nos anos de 2019 e 2020".
Segundo ele, por se tratar de militares da ativa, as substituições nas equipes de segurança de Bolsonaro em Brasília e no Rio "foram decorrentes de processos administrativos internos do Exército Brasileiro".

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Integrantes da PGR (Procuradoria-Geral da República) que acompanham a investigação, porém, acreditam que a afirmação de Bolsonaro estaria voltada para a superintendência da PF no Rio, e não para a segurança dele e de sua família.
Ao menos desde agosto do ano passado o presidente quer trocar o comando da corporação no Rio de Janeiro. No dia 15 daquele mês, o presidente anunciou na saída do Palácio da Alvorada que iria substituir Ricardo Saadi da chefia da superintendência da PF no Rio.
Ele anunciou que o chefe da unidade no Amazonas, Alexandre Saraiva, seria o substituto, mas, após resistências internas, recuou e indicou o delegado Carlos Henrique Sousa.

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