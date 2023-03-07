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Rotina nada saudável

Gamer desenvolve osteoporose por vício em refrigerante e agora diz passar longe da bebida

Neto Silva tinha costume de beber até três litros de refrigerante com café e energéticos por dia para conseguir ficar 18 horas acordado
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 mar 2023 às 14:14

Publicado em 07 de Março de 2023 às 14:14

O gamer Neto Silva, de 21 anos, foi diagnosticado com osteoporose devido ao consumo excessivo de refrigerante
O gamer Neto Silva, de 21 anos, foi diagnosticado com osteoporose devido ao consumo excessivo de refrigerante Crédito: @smokeeoficial | Instagram
Para manter sua posição no topo do ranking global do jogo Free Fire, o gamer Neto Silva, de 21 anos, tinha como hábito diário beber até três litros de refrigerante com café e energéticos para conseguir ficar 18 horas acordado. Porém, essa rotina nada saudável acabou por render ao atleta o diagnóstico precoce de osteoporose.
A doença consiste em um enfraquecimento dos ósseos, o que possibilita mais fraturas. Segundo o R7, foi durante uma corrida que ele percebeu que algo estava diferente. Logo nos primeiros passos, começou a sentir dificuldades em firmar os pés no chão e sentia dores nas costelas.
Ele foi ao hospital e por lá foi constatado que faltava cálcio no organismo. Ele não tinha histórico de problemas desse tipo.
Com isso, começou a fazer tratamento e resolveu se cuidar mais. Agora o gamer diz que mudou de estilo de vida. "Hoje em dia estou mais tranquilo, me cuidando bem mais, não bebo mais refrigerantes para evitar até futuros problemas", disse em papo com a reportagem do jornal Folha de S.Paulo.
"Minha rotina era acordar, jogar e jogar. Nisso, perdi a vida saudável, pois acabei relaxando nessa questão e até por ser o único jeito que conseguir ficar 18 horas jogando para pegar o top 1 global", revela.

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