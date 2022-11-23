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Gabarito oficial do Enem 2022 é divulgado; matemática tem questão anulada

Participantes ainda não conseguem saber a nota que tiveram na prova; resultados individuais serão divulgados em 13 de fevereiro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 nov 2022 às 17:41

Publicado em 23 de Novembro de 2022 às 17:41

SÃO PAULO, SP - O Inep divulgou nesta quarta-feira (23) o gabarito oficial do Enem 2022. Os candidatos podem consultar na página oficial do órgão. Veja abaixo. 
Uma das questões de matemática, por não apresentar uma alternativa correta, foi anulada. É a 141 na prova rosa, 175 na prova amarela e 157 nas provas cinza e azul.
Enem gabarito 2022
Enem gabarito 2022 Crédito: Divulgação

Veja os gabaritos com as cores dos cadernos e versões

Mesmo com os gabaritos das provas, os participantes ainda não conseguem saber a nota que tiveram na prova. Os resultados individuais só serão divulgados no dia 13 de fevereiro.
A prova do Enem é elaborada com o modelo da TRI (Teoria de Resposta ao Item), assim as notas finais variam de acordo com quais itens foram anotados corretamente -e não leva em conta apenas a quantidade de acertos.
As provas do Enem foram aplicadas nos últimos dias 13 e 20 de novembro para 2,3 milhões de candidatos. A taxa de abstenção em 2022 foi de 32,4% -é a segunda maior taxa desde 2009, só sendo superada pelas aplicações em meio à pandemia.
Não compareceram aos dois dias de prova 1,1 milhão de inscritos, de acordo com dados divulgados nesta segunda-feira (21) pelo governo.
No primeiro domingo de prova, os candidatos fizeram a redação e 90 questões das áreas de linguagens e ciências humanas. Já no segundo dia, eles tiveram que responder a 90 perguntas de matemática e ciências da natureza.
A prova abordou em suas questões a ampliação das desigualdades educacionais e sociais no Brasil durante a pandemia. Mais uma vez, no entanto, a ditadura militar ficou de fora da prova.

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