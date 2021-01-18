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Imunização

Fundo Russo diz que Anvisa não recusou pedido da Sputinik V

No domingo (18) agência disse que há informações insuficientes no caso da Sputinik V. O imunizante não cumpriria um requisito importante, a realização de estudos clínicos na Fase 3
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

18 jan 2021 às 16:11

Publicado em 18 de Janeiro de 2021 às 16:11

As vacinas servem para estimular o sistema imunológico que passa a reconhecer agentes que causam doenças produzindo anticorpos
As vacinas servem para estimular o sistema imunológico que passa a reconhecer agentes que causam doenças produzindo anticorpos Crédito: Freepik
O Fundo de Investimento Direto da Rússia divulgou nota hoje (18), por meio da Embaixada da Rússia no Brasil, negando que o pedido de autorização emergencial para a vacina Sputinik V tenha sido recusado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
De acordo com o fundo, a agência solicitou informações adicionais sobre a vacina, que serão “fornecidas brevemente”. “A solicitação de informações adicionais pelo regulador é um procedimento padrão e não significa uma recusa de registro”, diz a nota.
Ontem (17), a Anvisa disse que há informações insuficientes no caso da Sputinik V. O imunizante não cumpriria um requisito importante, a realização de estudos clínicos na Fase 3 LINK 1 .
O Fundo de Investimento Direto da Rússia declarou no comunicado que aguarda projeto de lei já aprovado na Câmara dos Deputados e que ainda precisa ser apreciado no Senado, que permitiria o uso no Brasil de vacinas autorizadas em outros países.
O fundo informou ainda que a vacina teve o uso em caráter emergencial autorizado na Sérvia, Argentina, Belarus, Bolívia, Argélia, Palestina, Venezuela e Paraguai.

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