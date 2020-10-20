AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Brasil
  • Forças Armadas vão atuar nas eleições de novembro
Decreto

Forças Armadas vão atuar nas eleições de novembro

Desde 1994 a Justiça Eleitoral conta com o apoio logístico das Forças Armadas no dia da votação

Publicado em 20 de Outubro de 2020 às 12:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 out 2020 às 12:50
Tropas da Força Nacional de Segurança reforçam segurança nas vias públicas da cidade de Fortaleza (CE)
Tropas da Força Nacional de Segurança reforçam segurança nas vias públicas da cidade de Fortaleza (CE) Crédito: Jarbas Oliveira/Folhapress
O presidente Jair Bolsonaro assinou nesta terça-feira (19), um decreto autorizando as Forças Armadas a atuarem nas eleições municipais de novembro. O ato atendeu a um pedido do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Desde 1994 a Justiça Eleitoral conta com o apoio logístico das Forças Armadas no dia da votação. Segundo informações da Secretaria Geral da Presidência, os locais onde os militares permanecerão serão definidos em conjunto com o TSE. O planejamento é feito pelo Ministério da Defesa e pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência. As eleições para prefeitos e vereadores, em todo o país, estão marcadas para o dia 15 de novembro. Se houver necessidade de segundo turno, os eleitores devem voltar às urnas em 29 de novembro.

Veja Também

Bolsonaro afirma que Brasil precisa de Forças Armadas preparadas para proteger a Amazônia

Maia defende "muro" entre as Forças Armadas e o governo

Papel moderador das Forças Armadas é leitura desonesta da Constituição

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Arquivo TJES incendiado - arte
Arquivo do TJES teve três incêndios antes de ser destruído pelo fogo
Em “A Odisseia”, Matt Damon vive o rei Odisseu na longa volta para casa depois da Guerra de Troia (Imagem: Reprodução digital | Universal Pictures)
"A Odisseia" e o fascínio dos dramas humanos
Obra da Rodoviária Municipal de Linhares, que terá capacidade para atender 300 mil passageiros/ano
Como será a rodoviária da cidade do ES que (ainda) não tem rodoviária

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados